Bernhard Franke stellt sich abermals zur Wahl

Der Rechtsanwalt Bernhard Franke tritt im März 2020 erneut als Bürgermeisterkandidat der SPD Petershausen an. Der 61-Jährige sitzt seit der Kommunalwahl 2014 für die Sozialdemokraten im Gemeinderat.

Petershausen – „Franke hat im Haupt- und Finanz-, Rechnungsprüfungs- und Werkausschuss einen tollen Job gemacht“, sagt die Vorsitzende der SPD Petershausen, Hildegard Schöpe-Stein. „Gerade in einer Zeit, in der die Gemeinde in viele Projekte investiert und dabei auch Pflichtaufgaben erfüllt, ist Bernhard Franke genau der richtige Mann, um auf die Finanzen zu schauen.“

Franke ist Fachanwalt für Steuerrecht und Familienrecht. Er wolle sich als „Gestalter und Moderator“ in Petershausen als Bürgermeister einbringen. „Wichtig sind mir vor allem bezahlbarer Wohnraum, ein gutes soziales Miteinander, ein nachhaltiger Klimaschutz bis in den letzten Winkel unseres Planeten und bei all dem Visionen für eine lebendige und auch finanziell gesunde Gemeinde“, so der SPD-Kandidat fürs Bürgermeisteramt.

Die offizielle Nominierung findet gemeinsam mit der Aufstellung der Liste für den Gemeinderat statt.

Franke ist bereits der fünfte Kandidat für die Wahl im kommenden Jahr. Neben Amtsinhaber Marcel Fath (Freie Wähler) haben bereits CSU-Mann Günter Fuchs, Jürgen Junghans von der FDP und der parteilose Georg Franz Seitz ihre Kandidatur angekündigt.

Bei der Kommunalwahl 2014 gab es in Petershausen drei Bewerber. Der damalige Amtsinhaber Günter Fuchs erhielt im ersten Wahlgang mit 40,9 Prozent zwar die meisten Stimmen, unterlag später in der Stichwahl aber Marcel Fath von den Freien Wählern (38,0 Prozent). Franke war auf 21,2 Prozent gekommen.

