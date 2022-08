Kein einheitliches Beschilderungskonzept für Petershausen

Von: Petra Schafflik

Mehr Hinweisschilder wie etwa zum Rathaus oder Pfarrheim werden in Petershausen nicht aufgestellt. © Petra Schafflik

Ein Antrag der Petershauser Grünen für eine einheitliche Beschilderung gerade auch für gastronomische und gemeinnützige Einrichtungen ist gescheitert.

Petershausen - Für den Weg zum Rathaus, Sportplatz oder Friedhof finden sich in Petershausen an der Durchgangsstraße extra Hinweisschilder. Doch eine Systematik steckt nicht dahinter, nicht jedes wichtige Ziel ist ausgeschildert. Die Grünen-Fraktion machte sich deshalb jetzt per Antrag für eine einheitliche Beschilderung gerade auch für gastronomische und gemeinnützige Einrichtungen stark.

Ohne einheitliche Beschilderung ist manches in Petershausen schwer zu finden

„Manche Dinge sind schwer zu finden“, besonders für Hotels und Gaststätten würden sich Hinweise anbieten, erläuterte Grünen-Gemeinderätin Susanne Strauß. Ein Vorbild könnte das Schilderkonzept von Allershausen sein. Doch es gebe ja auch Metzgereien, Bäcker, die Apotheke und andere Geschäfte, „ich sehe nicht ein, warum man die Gastronomie bevorzugen sollte“, kritisierte Bernhard Franke (SPD). Grundsätzlich gegen mehr Schilder ist Andrea Stang (FW), da „noch mehr Schilder die Autofahrer überfordern.“ Und schließlich gebe es in Petershausen auch nicht so viele Übernachtungsbetriebe wie etwa in Allershausen. Anders als zum Bäcker oder Metzger kommen in die Gastronomie auch Gäste von außerhalb, sagte Gerhard Weber (CSU): „Schilder könnten helfen, Suchverkehr zu vermeiden.“ Das gelte auch für die Gewerbegebiete, „die gehören auch ausgeschildert“.

Verwaltung arbeitet an Neubeschilderung fürs Gewerbegebiet Eheäcker

Tatsächlich erarbeite die Verwaltung gerade eine Neubeschilderung fürs Gewerbegebiet Eheäcker, so Verwaltungsleiter Michael Dinauer. „Das ist aber noch nicht beschlussreif.“

Im Grunde seien Schilder heutzutage völlig überflüssig „in Zeiten von Navis und Google Maps“, argumentierte Margarete Scherbaum (FW). Ein einheitliches Beschilderungskonzept wurde daraufhin mit klarer Mehrheit abgelehnt, nur die fünf Gemeinderäte von Grünen und CSU stimmten dafür.

