Kein Netzanschluss für Solarpark - Gemeinderat berät über Einwendungen der Bürger zu PV-Freiflächenanlage

Von: Petra Schafflik

Auf diesem Acker zwischen Lindach (links) und Ziegelberg soll ein Solarpark Strom erzeugen. Foto: ps © ps

Petershausen – Die Planungen für den Solarpark Lindach kommen weiter voran: Die Pläne für eine 21 Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage zwischen Lindach und Ziegelberg waren im Herbst 2021 öffentlich ausgelegen. Nun wurden im Bau- und Umweltausschuss alle Einwendungen behandelt, die von Behörden und 36 Anwohnern aus Ziegelberg dazu eingereicht worden waren.

Dabei folgten die Gemeinderäte einstimmig sämtlichen Vorschlägen von Jürgen Grahammer vom Planungsbüro Arnold, das für den Investor GJ Joule die PV-Anlage konzipiert. Allerdings: Auch wenn die Planung steht, fließt womöglich nicht so schnell Energie vom Acker. Denn vom Netzbetreiber Bayernwerk werde aktuell „kein Netzanschluss in Aussicht gestellt“, informierte Bürgermeister Marcel Fath (FW). Anschlüsse würden nach dem Windhund-Prinzip vergeben, sodass eine Zusage erhält, wer zuerst einen Antrag stellt.

Problem auch für Solarpark in Weichs

Das Problem betreffe unter anderem auch den geplanten Solarpark in Weichs, so der Rathauschef. Dennoch wird die Planung in Petershausen vom Investor GP Joule weiterverfolgt.

Aufgrund der eingereichten Einwendungen ergab sich keine grundlegende Änderung, aber einige Anpassungen. So muss auf Anregung der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) der Solarpark mit einem zehn Meter breiten Grünstreifen eingefasst werden, da die Behörde durch die Hanglage eine „erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes“ erkennt. Ursprünglich waren Sträucher und Büsche nur auf einer Breite von fünf Metern vorgesehen.

Ausgleichsfläche für Feldlerchen gefodert

Zudem wurde bei der artenschutzrechtlichen Prüfung auf dem Areal ein Feldlerchenpaar gesichtet. Daher wird ebenfalls auf Anregung der UNB eine Ausgleichsfläche für Feldlerchen in Kollbach geschaffen. „Weiß die Feldlerche, dass sie dorthin umziehen muss“, warf Wolfgang Stadler (SPD) ironisch ein. Tatsächlich gebe es keine Studien, dass Feldlerchen Solarparks meiden, in der Praxis werde sogar „Gegenteiliges beobachtet“, erklärte Bürgermeister Marcel Fath (FW). Dennoch werde von der Behörde unterstellt, dass die Vögel vertikale Strukturen wie aufgeständerte Module meiden und deshalb werde ein Ausgleich gefordert.

Konkreter untersucht wurde eine mögliche Blendwirkung der PV-Anlage auf die nur 150 Meter entfernt wohnenden Bürger von Ziegelberg. Ein vom technischen Umweltschutz gefordertes Blendgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass Blendeinwirkungen zwar auftreten, „diese aber (...) zu keinen erheblichen Belastungen (…) führen“. Mögliche Reflexionen hatten auch die Bürger in ihrer Stellungnahme als Einwendung aufgeführt. Das Gutachten, das auch die Gemeinderäte erst kurz vor der Sitzung erhielten, wird mit der zweiten Auslegung bekannt gemacht, erklärte Bauamtsleiter Thomas Schleicher auf Nachfrage aus dem Gremium.

Anwohner listeten weitere Kritikpunkte auf

Die Anwohner listeten in ihrer umfangreichen Stellungnahme weitere Kritikpunkte auf. So greife der Solarpark ins Landschaftsbild ein, wertvoller Ackerboden werde der Landwirtschaft entzogen. Wärmeinseln über den Solarzellen würden die Frischluftzufuhr abschneiden, gleichzeitig die Entstehung von Windhosen begünstigen. Zur Klärung wird ein Strömungsgutachten angeregt. Da hakte Stefan Ebner (CSU) ein. „Dieser Punkt wird zu leicht abgetan, wer macht so ein Gutachten?“ Tatsächlich gebe es keine Experten, die so eine Studie rechtssicher durchführen, informierte Fath.

Die überarbeitete Planung wird nun erneut ausgelegt. Die Anwohner, von denen einige die Sitzung verfolgten, waren vom Verlauf der Beratung nicht überrascht. „Schade, dass auf einige Punkte nicht näher eingegangen wurde, etwa das Thema Frischluftkorridor“, sagte Helmut Leyerer. Die schriftliche Stellungnahme der Gemeinde, die alle Einwender erhalten, wolle man sich genauer ansehen und gegebenenfalls erneut Anmerkungen einreichen.

