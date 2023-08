Statt großer Reden das Tanzbein geschwungen

Von: Petra Schafflik

Begrüßung und Geschenke: die Bürgermeister Philippe Fosseprez (links) und Marcel Fath. © Petra Schafflik

Eine Petershauser Delegation ist zur Jubiläumsfeier für die Partnerschaft mit Varennes-en-Argonne gefahren.

Varennes/Petershausen – Vor 55 Jahren wurde die Gemeindepartnerschaft zwischen Varennes-en-Argonne und Petershausen von engagierten Bürgern ins Leben gerufen. Am ersten Augustwochenende wurde dieses Jubiläum nun in der französischen Partnergemeinde gefeiert. Aus Petershausen war zu den Feierlichkeiten eine 45-köpfige Delegation angereist.

Eine 45-köpfige Delegation aus Petershausen ist zur Jubiläumsfeier in die französische Partnergemeinde Varennes-en-Argonne gereist. © Petra Schafflik

Mit dabei Bürgermeister Marcel Fath, Maximilian Schließer als Sprecher des Freundeskreis Varennes, Vertreter der Jugendkontaktgruppe, Gemeinderäte und eine Abordnung der Feuerwehr. Angereist waren auch Bürger, die schon viele Jahre private Freundschaften in der Partnergemeinde Varennes pflegen.

Alle wurden bei der Ankunft herzlich empfangen von Bürgermeister Philippe Fosseprez und Laurence Victor, die in Varennes die „Jumelage“ koordiniert und seit 2018 Ehrenbürgerin von Petershausen ist. „Es war ein herzliches Wiedersehen“, berichtet Maximilian Schließer.

Am Samstag stand dann ein Besuch des Memorial de Verdun und eine Stadtführung durch den Ort Verdun auf dem Programm. Am Abend versammelten sich die Petershausener mit ihren Gastgebern in der mit bayerischen Fahnen und französischen Wimpeln geschmückten Turnhalle von Varennes zur Jubiläumsfeier, die als heiteres, ausgelassenes Fest gestaltet war.

Lange Ansprachen gab es nicht, dafür Grußworte von Laurence Victor und Maximilian Schließer, die beide ihre Freude über die inzwischen Generationen überbrückende deutsch-französische Freundschaft betonten.

Zur Sprache kam auch, dass ausgerechnet im Jubiläumsjahr der traditionelle Jugendaustausch erstmals ausgefallen ist (wir berichteten). Von allen Seiten wurde die Bedeutung dieser jährlichen Treffen junger Leute betont und der Wille, dass diese Begegnungen künftig wieder stattfinden sollen. Die Absage heuer soll eine einmalige Ausnahme bleiben. „Denn es ist dieser Jugendaustausch, der die Partnerschaft langfristig am Leben erhält“, sagt Schließer.

Als Gastgeschenk überreichte Bürgermeister Marcel Fath symbolisch ein kleines Apfelbäumchen, „das wie unsere Gemeindepartnerschaft noch wachsen und Früchte tragen soll“, so der Petershausener Rathauschef. Nach einem mehrgängigen Menü, das mit Champagner einen festlichen Abschluss fand, schwangen Jung und Alt das Tanzbein zu Live-Musik. In die Polonaise durch die Turnhalle reihten sich auch die Rathauschefs ein.

Feierlich wurde es am Sonntagmorgen, als die beiden Bürgermeister Fosseprez und Fath einen Kranz am Kriegerdenkmal niederlegten. Zu dieser Zeremonie waren die Petershausener Feuerwehrler und ihre französischen Kollegen der Pompiers Val d‘ Argonne in Uniform angetreten, danach traf man sich noch zum Austausch.

Als sich kurz darauf der Bus wieder in Richtung Petershausen auf den rund 600 Kilometer langen Weg machte, „wurde am Straßenrand mit Fähnchen gewinkt, der Abschied war wie immer emotional“, berichtet Schließer. Zumindest für die jungen Leute, die sich 2024 wieder zum Jugendaustausch in Petershausen treffen wollen, hat es aber geheißen: „A bientôt.“ Bis bald.