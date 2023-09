15 Jahre geschlossen: Kirche öffnet nach jahrelanger Renovierung

Von: Petra Schafflik

Teilen

Die Kirche Maria Verkündigung in Glonnbercha war 15 Jahre lang wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten geschlossen. © Petra Schafflik

15 Jahre lang ist die Kirche Maria Verkündigung in Glonnbercha renoviert worden. Nun wird sie wieder geöffnet – mit kunsthistorisch wertvollen Fresken.

Glonnbercha – Wenn die milde Herbstsonne hereinscheint, leuchten die uralten Fresken im Altarraum besonders farbenprächtig. Doch in neuem Glanz zeigen sich in der Kirche Maria Verkündigung in Glonnbercha nicht nur die kunsthistorisch wertvollen Wandgemälde aus der Zeit um 1465. Vielmehr präsentiert sich das gesamte Gotteshaus, das 15 Jahre lang wegen umfangreicher Renovierungen geschlossen war, jetzt zum Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag, 10. September, erstmals überhaupt wieder einer interessierten Öffentlichkeit. Von 14 bis 17 Uhr ist die Kirche (Freisinger Straße 18) dann zur Besichtigung geöffnet, als Ansprechpartnerin wird Elisabeth Lettmair vor Ort anwesend sein.

Einen Überblick über die so zeitaufwändige wie umfangreiche Kirchenrenovierung gab Elisabeth Lettmair jetzt bei einem Rundgang. Die langjährige Pfarrgemeinderats- und Pfarrverbandsvorsitzende lebt im 90-Seelen-Ort Glonnbercha und begleitete das Sanierungsprojekt als Ansprechpartnerin vor Ort. Eine langjährige Aufgabe, denn schon 2008 wurde diese Filialkirche der Pfarrei Kollbach wegen offensichtlicher Schäden zugesperrt. „Der Putz bröckelte plötzlich von der Decke“, erinnert sich Lettmair. Schimmel breitete sich an den Wänden aus, Dachbalken waren verfault. „Das Kreuz auf dem Kirchturm war durchlöchert, von Umwelteinflüssen oder vom Hagel.“ Auch Hochaltar und Seitenaltäre im barocken Stil hatte der Lichteinfall über die Jahre arg verblassen lassen.

Begleitete die Sanierung als Ansprechpartnerin vor Ort: Elisabeth Lettmair © Petra Schafflik

Als eine der ersten Maßnahmen wurde das Kirchendach renoviert, der Kirchturm saniert, Kuppel und Kreuz darauf erneuert. Später wurde die Decke im Kirchenschiff möglichst originalgetreu wieder hergestellt, die alten Kirchenbänke überarbeitet und auf ein neues, hölzernes Podest gestellt. Die in zarten Farben mit Blütenranken-Motiven verzierte Holzbrüstung der Empore wurde überarbeitet, in einem der durch Leisten getrennten Felder ist die Jahreszahl 1577 zu lesen. Auch der Hochaltar, der an einer Seite des Langhauses steht, damit die historisch bedeutsamen Fresken im Altarraum besser zur Geltung kommen, wurde überarbeitet gemeinsam mit den beiden Seitenaltären. Überraschend: Die Fresken aus gotischer Zeit, die kraftvoll im Altarraum an Wand und Decke leuchten, „wurden nur aufgefrischt, die Farben waren bereits so leuchtend“.

Im rückwärtigen Bereich des Kirchenschiffs ragen noch leere Haken aus der frisch getünchten Wand: Die 14 Kreuzwegstationen im Rokokostil, die dort stets hingen, sind noch beim Restaurieren. Sanieren bedeutet bewahren, doch als Reminiszenz an die heutige Zeit wurde ein Stromanschluss in der Kirche geschaffen. Notwendig, findet Lettmair. „Denn früher mussten wir bei den monatlichen Gottesdiensten immer vom Nachbarn ein Kabel herüberlegen.“ Im Kirchenschiff hängen nun zwei schlichte, unauffällige Leuchten, die in der dunklen Jahreszeit für Licht sorgen werden.

Im Kern ging es bei der Sanierung darum, die historische Bausubstanz der Kirche zu sichern, die 1351 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Den Grundstein zum Erhalt legte bereits eine umfangreiche Renovierung in den Jahren ab 1960, als der damalige Pfarrer Hans Hinterreiter umfangreiche Arbeiten unter anderem zur Trockenlegung des Gebäudes initiiert hat und teils auch eigenhändig durchführte. Im Zuge der damaligen Sanierung hat Hinterreiter dann die gotischen Fresken erst wieder entdeckt, die unter sechs Farbschichten zutage traten, erzählt Elisabeth Lettmair. Allein diese Wandmalereien, die als die besterhaltenen Fresken aus gotischer Zeit im Dachauer Land gelten, sind schon einen Besuch wert.