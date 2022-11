Kirchstraße in Petershausen wird grundlegend erneuert

In einem Teilbereich der Kirchstraße gibt es keinen Gehweg. Das soll sich mit der geplanten Straßensanierung schon Ende 2023 ändern.

Mehr Sicherheit für Petershauser Kinder und Senioren: Durchgehender Gehweg wird angelegt

Der Petershauser Gemeinderat hat entschieden, die Kirchstraße zu sanieren, wenn dort im kommenden Jahr eine neue Wasserleitung verlegt wird.

Petershausen - Die Straße soll grundlegend erneuert, ein durchgehender Gehweg angelegt werden.

Aufgerissene Straße wird nicht einfach wieder zugeschüttet

Schon im Oktober hatte sich das Gremium darauf verständigt, die für die Leitungsarbeiten aufgerissene Straße nicht einfach wieder zuzuschütten. Sondern die Fahrbahn, die bereits Spurrillen und Risse aufweist, auf der gesamten Breite wieder herzurichten. Nun galt es, für den ersten Bauabschnitt – von der Einmündung Indersdorfer Straße bis zum Kriegerdenkmal – eine Ausbauvariante zu beschließen.

Einige Vorgaben standen für Planer Achim Ignatow vom Fachbüro aus München schon fest: Eine Einbahnregelung, die Platz geschaffen hätte für Fahrbahn plus Gehweg über die gesamte Länge – diese Option hatten die Gemeinderäte in der Oktober-Sitzung abgelehnt. Aber ein Bürgersteig soll dennoch möglichst entstehen, auch das wurde entschieden.

Fünf Optionen stellte Ignatow vor – von „Nichts tun“ bis zur Maximalversion, nämlich der Erneuerung des frostsicheren Straßenaufbaus plus durchgängigem Gehweg. Allerdings: Die letztgenannte Variante funktioniert nur, wenn auf etwa 60 Meter Länge eine Engstelle akzeptiert wird, bei der künftig dann Fahrzeuge im Begegnungsverkehr aufeinander warten müssen. Wobei Vorrang die Fahrtrichtung von der Indersdorfer Straße kommend in Richtung Kriegerdenkmal hat, weil so die Buslinie verkehrt.

Neuer Gehweg mit Blick auf die Zukunft

Warum unbedingt ein Gehweg? „Momentan laufen dort nicht so viele Fußgänger“, sagte Bürgermeister Marcel Fath (FW). Jedoch gebe es in der Kirchstraße viele Flächen, die heute „nette Obstwiesen“ seien, wo aber im Zuge einer künftigen Innenraumverdichtung leicht eine Wohnbebauung mit 50 bis 80 Wohneinheiten möglich wäre. „Wenn wir jetzt den Gehweg bauen, ist das Thema erledigt.“ Zudem kommen über die Kirchstraße Kinder vom Westring zur Schule.

Ein Bürgersteig sei „eine absolute Verbesserung gerade für die Schulkinder und Senioren“, betonte FW-Fraktionssprecherin Margaret Scherbaum. Auch Wolfgang Stadler (SPD) plädierte dafür, die Lücke im Bürgersteig zu schließen. „Denn es ist nicht einzusehen, dass plötzlich der Gehweg weg ist.“ Die Fahrbahn sei jetzt schon eng, „da müssen Autofahrer sowieso aufpassen“. Günther Rapf (FW) regte an, beim Bordstein über abgerundete Kanten nachzudenken, die im Begegnungsverkehr dann leicht von Fahrzeugen überfahren werden können.

Einstimmig votierte der Gemeinderat für diese Ausbauversion, für die Baukosten von etwa 293 000 Euro veranschlagt sind. Auch der Verbindungsweg zur Dr.-Hörmann-Straße wird gleichzeitig saniert. Die Arbeiten sollen im kommenden Jahr durchgeführt werden, direkt im Anschluss an die Erneuerung der Wasserleitungen.

