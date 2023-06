In Petershausen: Kita-Gebühren steigen, aber moderat

Teilen

In Petershausen steigen im nächsten Kindergartenjahr die Gebühren an - aber moderat. (Symbolbild) © Waltraud Grubitzsch

Wie andere Gemeinden muss auch der Gemeinderat Peterhausen gegensteuern. Weil die Kosten wie für das Personal immer weiter ansteigen, muss auch bei den Kita-Gebühren nachgebessert werden. Diese steigen aber nicht so hoch an, wie die Verwaltung vorgeschlagen hatte.

Petershausen – Die Kita-Gebühren in den gemeindlichen Einrichtungen steigen zum nächsten Kindergartenjahr in Petershausen. Doch die Erhöhung für die Krippen Mäuseburg und Biberbande sowie die Kindergärten Mosaik und St. Laurentius fällt nicht so massiv aus, wie es Verwaltung und Bürgermeister Marcel Fath (FW) ursprünglich vorgeschlagen hatten. Dieses Gebührenmodell, das ein Plus zwischen 15 (Betreuung bis sechs Stunden) und 20 Prozent (längere Betreuung) vorgesehen hatte, war in der Mai-Sitzung des Gemeinderats mit knapper Mehrheit von einer Stimme durchgefallen (wir berichteten). Aus diesem Grund war nun am Dienstag eine Sondersitzung notwendig.

Wegen des Urlaubs von Rathauschef Fath leitete der zweite Bürgermeister Wolfgang Stadler (SPD) die Beratung. Nach intensiver Debatte votierte eine – erneut knappe – Mehrheit für eine moderatere Tariferhöhung von zehn und 15 Prozent.

Gebühren waren 2021 zuletzt erhöht worden

Zuletzt waren die Gebühren erst 2021 um rund 40 Prozent angehoben worden. Neu wird auf Vorschlag von Gerhard Weber (CSU) eine Geschwisterermäßigung in Höhe von zehn Prozent eingeführt. Essens- und Brotzeitgeld steigen auf seine Anregung hin weniger stark als von der Verwaltung geplant.

Viele Eltern unter den Zuhörern

Im Sitzungssaal verfolgte gut ein Dutzend Eltern aufmerksam die Debatte. Mit dem Ergebnis zeigten sich die Zuhörer nicht zufrieden. Die Anhebung „liegt über der Inflationsrate“, hatte ein Vater bereits per Zwischenruf moniert. „Kinder haben keine Lobby“, sagte eine Mutter dann im Gespräch vor dem Rathaus. Gebührenerhöhungen seien nachvollziehbar, so eine andere Mutter. „Aber dafür erwarte ich eine zuverlässige Betreuung.“ Doch zu oft gebe es wegen Personalausfalls verkürzte Betreuungszeiten.

In der Sitzung, an der trotz Urlaubszeit 16 Gemeinderäte teilnahmen, lag der unveränderte Vorschlag der Verwaltung vom Mai auf dem Tisch. Dazu eine moderatere Variante, die von der CSU bereits in einer nichtöffentlichen Sitzung des vorberatenden Finanzausschusses vorgelegt worden war. Dieses Alternativmodell führe jährlich zu 27 000 Euro mehr an Defizit, so Kämmerer Daniel Stadelmann.

„Wer soll dieses Defizit tragen? Wir wollen alle, dass Erzieherinnen gut bezahlt werden“, sagte FW-Sprecherin Margarete Scherbaum, deren Fraktion geschlossen hinter dem Verwaltungsvorschlag stand. Die Gemeinde sei nicht der richtige Ansprechpartner für Kritik, so Scherbaum. „Die Eltern kann ich nur ermutigen: Geht auf die Straße!“

Die Erhöhung mache im Monat durchschnittlich nur 21 Euro aus, so Kämmerer Stadelmann auf Nachfrage von Günther Rapf (FW). 27 000 Euro mehr Defizit – „ich schäme mich fast, darüber zu diskutieren“, sagte Gerhard Weber. Kinderbetreuung sei doch Daseinsfürsorge.

Auf der Suche nach Einsparpotenzial

Nach Einsparpotenzial fragte Lydia Thiel (Grüne). Vielleicht ließe sich die Verwaltung „effizienter gestalten“. Oder für Getränke weniger Geld ausgeben? Das neue Brotzeit- und Essensgeld orientiere sich an den konkreten Ausgaben der vergangenen Monate, so der Kämmerer. „Dann müssten wir Abstriche machen, dann gibt es Brot nicht vom Bäcker, sondern vom Discounter.“ Doch Eltern wünschten sich qualitativ hochwertiges Essen, betonte Andrea Stang (FW).

Die Meinung und Erfahrung der Betroffenen fehle für eine solide Entscheidung, kritisierte Jürgen Junghans (FDP). „Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen.“ Sein Antrag, die Sitzung zu vertagen und zunächst ein Gespräch mit Eltern und Einrichtungsleitungen zu führen, wurde mit Stimmenpatt abgelehnt.

Dagegen folgte am Ende eine knappe Mehrheit der Gemeinderäte den Vorschlägen von Gerhard Weber (CSU): Ein Geschwisterbonus von zehn Prozent wird eingeführt. Das Brotzeitgeld steigt von 15 auf 25, statt wie vorgesehen auf 30 Euro, das Essensgeld wird monatlich auf 75 statt wie geplant auf 93 Euro (Fünftagewoche) festgesetzt. Und die Betreuungsgebühren steigen nach dem 10/15-Prozent Modell (siehe Kasten). Das entschied eine knappe Mehrheit von CSU, Grünen und Wolfgang Stadler (SPD). Mit Nein stimmte die FW-Fraktion, Bernhard Franke und Jürgen Junghans.

VON PETRA SCHAFFLIK