Weil das Defizit immer größer wird: Kita-Gebühren steigen in Petershausen deutlich

Gemeinderat folgt dem Vorschlag der Verwaltung

Eine Überraschung ist es nicht, dennoch wird es Eltern nicht gerade freuen: Die Gebühren für die Kinderbetreuung steigen ab September in Petershausen deutlich. Eine Erhöhung hatte Rathauschef Marcel Fath (FW) bereits im Mai öffentlich angekündigt, jetzt verabschiedete der Gemeinderat die neue Satzung.

Petershausen ‒ Danach steigen die Kita-Gebühren um rund 40 Prozent. Familien, die ihr Kind sechs bis sieben Stunden betreuen lassen, zahlen künftig in der Krippe 395 Euro (bisher 270 Euro), im Kindergarten 200 Euro (bisher 140 Euro). Fürs kommende Jahr ist dann eine weitere Anpassung um pauschal 15 Euro vorgesehen. Diese Sätze gelten nur in den gemeindlichen Einrichtungen, also in der Krippe „Biberbau“ und dem Kindergarten „Mosaik“, zu dem jetzt auch die Kleinkindgruppe der „Mäuseburg“ gehört.

Aber auch in den übrigen Einrichtungen anderer Träger am Ort steigen die Tarife ab Herbst, hatte Bürgermeister Fath im Mai angekündigt. Anlass sind höhere Personalkosten durch die Ballungsraumzulage. Angesichts des enormen Defizits, das die Gemeinde jedes Jahr bei der Kinderbetreuung verbucht, war die Gebührenerhöhung im Gemeinderat unumstritten. Allerdings hatte sich CSU-Fraktionsvorsitzender Günter Fuchs dafür stark gemacht, die Steigerung moderater zu gestalten und gleichmäßig auf zwei Jahre zu verteilen. Doch mit elf zu sieben Stimmen votierten die Räte dafür, sofort den großen Schritt zu gehen.

Wie notwendig die Anpassung der Gebühren ist, erläuterte Fath. Allein in der Kinderkrippe „Glonntaler Biberbau“ stünden jährliche Kosten von 912 000 Euro nur Einnahmen von 524 000 Euro gegenüber. Für einen Krippenplatz (Betreuungszeit sechs bis sieben Stunden) „müssten wir 595,83 Euro verlangen, um kostendeckend zu arbeiten“. Aktuell beträgt die Elterngebühr 270 Euro, „das ist eine irrsinnige Spanne“. Und auch nach der jetzt beschlossenen Anhebung auf 395 Euro bleibt ein deutliches Minus.

Die Elternbeiräte „tragen die Anhebung mit und können das nachvollziehen“, berichtete Fath von entsprechenden Gesprächen.

Günter Fuchs hatte sich dafür eingesetzt, lieber in zwei Schritten anzupassen. Nach seinem Vorschlag hätte der oben genannte Betreuungsplatz ab diesem September 175 Euro im Kindergarten, 338 Euro in der Krippe gekostet. Ab September 2022 wären die Beträge dann auf 201 und 377 Euro gestiegen.

Der Vorschlag der Verwaltung sei der richtige Weg, so Bernhard Franke (SPD), „wir haben ein großes Defizit, und Eltern haben lange Zeit niedrige Gebühren bezahlt.“

Im Vergleich mit anderen Kommunen in der Region und im Landkreis Dachau liege Petershausen, so Fath auf Nachfrage von Gerhard Weber (CSU), „noch im Mittelfeld“. Spitzenreiter bei den Krippengebühren sei aktuell Hebertshausen mit 413 Euro. Auch im Ort bewegten sich die Gebühren der gemeindlichen Einrichtungen auch künftig im mittleren Bereich aller Kitas.

Die vorgelegte Kalkulation schaffe Transparenz und „ein Bewusstsein, was wir leisten“, betonte Andrea Stang (FW).

Nachdem die Gemeinderäte im vorberatenden Haupt- und Finanzausschuss darum gebeten hatten, erläuterte Rathausmitarbeiterin Susanne Salvamoser die Unterstützung, die Familien in Sachen Kita-Gebühren erhalten. So tragen Eltern die Beiträge im Kindergarten nicht voll, bekommen monatlich einen 100-Euro-Zuschuss vom Freistaat, der gleich von den Kita-Gebühren abgezogen wird.

Tatsächlich kostet ein Platz im Kindergarten Mosaik (sechs bis sieben Stunden) aktuell also nur 40 Euro, künftig werden es 100 Euro sein. Auch für Kleinkinder gibt es 100 Euro Krippengeld, einkommensabhängig auf Antrag. Zudem greifen Job-Center und Jugendamt finanziell schlechter gestellten Familien unter die Arme, so Salvamoser.

Ganz unabhängig von den Kosten der Kinderbetreuung bereitet Bürgermeister Fath der Fachkräftemangel einige Sorgen. Der Markt ist bekanntlich leergefegt, allein in Bayern sind 20 000 Stellen für Fachkräfte unbesetzt, sagter Marcel Fath. Und: „Ich befürchte, wir werden die vierte Krippen-Gruppe nicht aufmachen können, weil Personal fehlt.“