Nur rund 35 Petershausener kommen zur Bürgerversammlung - viele Themen

Von: Petra Schafflik

Im Dialog: Auf eine Reihe von Wortmeldungen konnte Petershausens Bürgermeister Marcel Fath in der Stockschützenhalle antworten. Foto: ps © ps

Petershausen – Die Bürgerversammlung am Montagabend fand in kleiner Runde statt: Nur 35 Petershausener hatten sich auf den Weg in die Stockschützenhalle gemacht, um von Bürgermeister Marcel Fath Informationen zur Gemeindeentwicklung zu bekommen. Gerne nutzten einige die Gelegenheit, Fragen und Anliegen vorzubringen. Dabei ging es um Themen wie Verkehr, Hausärztemangel, Hochwasserschutz und den Getränkemarkt, der ins ehemalige Edeka-Gebäude kommt.

Gleich zu Beginn monierte ein Bürger, dass in der Münchner Straße zu schnell gefahren werde, gerade Lkw und Traktoren rauschten durch, „als ob der Teufel hinter ihnen her wäre“. Tatsächlich habe die Gemeinde bereits die Verkehrsüberwachung um 50 Prozent erhöht, sagte der Rathauschef. Wo möglich, gelte Tempo 30, in der Jetzendorfer Straße werde die 30er-Zone bis nach der Unterführung verlängert. „Ein Hauptproblem ist, wir haben zu viel Verkehr“, sagte der ehemalige Gemeinderat Karl Kühbandner. Es werde einfach zu wenig Rücksicht genommen, findet der Bürgermeister.

Radweg schwierig

Ob es noch einen „Hoffnungsschimmer“ gebe für den Radweg nach Glonnbercha, fragte CSU-Gemeinderätin Hilde Weßner. Ganz aussichtslos sei es nicht, „es wird aber schwierig“.

Ärgernis Bahnhof

Er nutze viel die S-Bahn, Treppenabgang und Tunnel zu den Gleisen seien „ein Schandfleck“, monierte ein Wortführer. Den Zustand des Bahnhofs bezeichnete der Bürgermeister als „stetiges Ärgernis“, Gespräche mit der Bahn brächten nie dauerhaft Erfolg.

Hochwasserschutz

Mehr Aufmerksamkeit für den Hochwasserschutz wünschte sich ein Anwohner der Baumsiedlung: „Nachbargemeinden sind da aktiv.“ Tatsächlich werde man tätig, einige Maßnahmen wie etwa die Rigolen entlang der Jetzendorfer Straße seien auch sichtbar, erläuterte Fath. „Aber das braucht Grundstücke und Geld.“

Hausarzt-Versorgung

Schon vorab zur Versammlung eingereicht hatten Bürger das Thema Hausarzt-Versorgung. Inzwischen gibt es im Ort nur noch zwei Arztpraxen, wer noch nicht Patient ist, komme nirgendwo mehr unter, beklagte ein Bürger. „Es kann doch nicht sein, dass man keine ärztliche Versorgung mehr hat.“

Der Bürgermeister sparte nicht mit Kritik: „Die Kassenärztliche Vereinigung macht, was sie will, die Politik bewegt nichts, und auf dem Land haben wir keine Chance, Ärzte zu gewinnen.“ Geld spiele die geringere Rolle, die meisten Mediziner bevorzugten einfach ein städtisches Umfeld. Eine Krux sei, dass der Landkreis von der Ärztezahl als medizinisch überversorgt gelte, „das Problem ist die ungleiche Verteilung“, sagte SPD-Gemeinderat Wolfgang Stadler.

Wenn die Gemeinde barrierefreie Praxisräume bereitstelle, wäre das vielleicht ein Pluspunkt. Genau das hat der Bürgermeister in der Rosensiedlung vor.

Getränkemärkte

Eher überversorgt wird Petershausen dagegen bald mit Getränkemärkten sein, finden die Bürger. Einen Markt gibt es, ein zweiter wird bekanntlich im ehemaligen Edeka in der Ortsmitte eröffnen (wir berichteten). Ein Getränkemarkt sei „das Falscheste, was dahin soll, der bringt Autoverkehr“, monierte Karl Kühbandner. Tatsächlich habe der Gemeinderat eine Wohnbebauung ausgeschlossen.

Doch zu steuern, welches Gewerbe genau einzieht, „diese Möglichkeit haben wir nicht“, betonte Fath. Allerdings werde wohl nur ein Getränkemarkt überleben, sagte Herwig Feichtinger vom Gewerbeverein. „Welcher, das ist noch nicht raus.“

Marbacher Straße

Der marode Zustand der Marbacher Straße wurde beklagt, gerade geflickte Löcher brächen umgehend wieder auf. Das ist auch der Verwaltung aufgefallen, demnächst gibt es eine Begehung mit dem Gemeinderat, informierte der Bürgermeister. Es muss wohl eine großflächige Deckensanierung gemacht werden, die länger hält. „Bis zur Ortskernsanierung können wir nicht warten.“

Als nach eineinhalb Stunden alle Argumente ausgetauscht waren, bot Bürgermeister Marcel Fath den Zuhörern explizit an, kontinuierlich im Gespräch zu bleiben. Wer ein Anliegen habe, solle sich jederzeit im Rathaus melden: „Wenn Sie rufen, bin ich da.“

