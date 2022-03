Gemeinde Petershausen steckt noch mehr Geld in die Renovierung der Frauenkirche von Kollbach

Von: Petra Schafflik

Mariä Geburt in Kollbach: Der Kirchturm ist bereits renoviert, Schäden an der Fassade durch Risse und aufsteigende Feuchtigkeit werden bei genauerem Hinsehen deutlich. © ps

Gemeinde Petershausen wird weitere 267 000 Euro in Gotteshaussanierung stecken

Petershausen – In der seit 2019 kontrovers geführten Debatte um die weitere Sanierung der Frauenkirche in Kollbach hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung jetzt einen konkreten Fahrplan verabschiedet. Der sieht vor, auch die Fassade der denkmalgeschützten Kirche zu renovieren. Dafür sollen 267 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden, denn das Gotteshaus steht bekanntlich im Eigentum der Gemeinde (siehe Kasten).

Mit der Fassadenrenovierung will man verhindern, dass durch die bisher unsanierte Außenhaut am Ende wieder Schäden im Inneren der Kirche entstehen. Schließlich hat die Gemeinde seit 2016 schon 330 000 Euro ausgegeben, um Schimmel, Schädlingsbefall und Feuchtigkeit im Kirchenschiff zu beseitigen.

Die Entscheidung für die Außensanierung fiel mit knapper Mehrheit von acht Stimmen, mit Nein votierten die Freien Wähler und Bernhard Franke (SPD).

Auch in der umstrittenen Frage, wie die Kirche künftig genutzt werden soll, ist man einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Denn bisher ging man davon aus, dass der Bau zwar in gemeindlichem Besitz, aber dennoch ein geweihtes Gotteshaus ist. Doch das trifft nicht zu, wie die Erzdiözese München und Freising auf eine Anfrage aus dem Rathaus kürzlich mitgeteilt hat. Einstimmig nahm der Gemeinderat deshalb zur Kenntnis, dass das Gebäude der Frauenkirche säkularisiert, also ein weltlicher Bau ist. Damit liegt es nicht bei der Pfarrgemeinde, sondern in der Verantwortung des Gemeinderats, über künftige Nutzungen zu entscheiden.

Um das Eingangsportal sind die Schäden der Außenfassade gravierend. © ps

Wobei die historische kirchliche Vergangenheit gewürdigt werden solle. So steht es im einstimmig gebilligten Beschluss, den Wolfgang Stadler (SPD), der als stellvertretender Bürgermeister die Sitzung leitete, dem Rat als Kompromiss vorgeschlagen hatte.

Beiden Entscheidungen ging eine ausführliche Debatte voraus. Dabei plädierte Wolfgang Stadler dafür, erst ein Nutzungskonzept zu erstellen. „Und dann zu entscheiden, wie weiter renoviert werden soll.“ Widerspruch kam von CSU-Gemeinderat Josef Gerer, der dem Freundeskreis Frauenkirche vorsteht. „Die Nutzung hat mit der Sanierung der Außenfassade gar nichts zu tun.“ Es gehe schlicht um den Erhalt des Gebäudes, „der Putz ist rissig und nass“. Auch die Freien Wähler bestanden auf einem Nutzungskonzept, „vorher werden wir kein weiteres Geld reinstecken, die Kirche ist nicht einsturzgefährdet“, betonte Margarete Scherbaum.

Gerhard Weber plädierte dafür, die Nutzung sofort festzulegen. Schließlich habe es im Mai 2019 eine Veranstaltung mit Vertretern aus Bürgerschaft, örtlichem Kulturleben und Pfarrgemeinde dazu gegeben. Auf Basis der damaligen Ergebnisse lasse sich festlegen, das Kirchengebäude künftig auch anderen Konfessionen zu öffnen, für kulturelle Zwecke wie Lesungen, Konzerte und Ausstellungen wie auch für standesamtliche Trauungen zu nutzen.

Tatsächlich habe die Fassade mit der künftigen Nutzung nichts zu tun, könne also unabhängig davon bereits saniert werden, warf Susanne Strauß (Grüne) ein. Zunächst wollte Wolfgang Stadler ein Budget für die Außensanierung per Nachtragshaushalt bereitstellen. Doch von Stefan Ebner (CSU) musste sich der stellvertretende Bürgermeister sagen lassen, dass „wir die Fassade nicht auf die lange Bank schieben sollten, uns laufen die Preise davon.“

Die Kostenaufstellung mit 267 000 Euro für Außenhaut einschließlich Fenstern und Tür „ist realistisch, diese Kosten sind zu erwarten“. Dann, so Weber, „brauchen wir keinen Nachtragshaushalt.“

Auf dieser Grundlage votierte eine Mehrheit dafür, den veranschlagten Betrag in den Etat einzustellen. Zur künftigen Nutzung des Kirchleins soll die Verwaltung in Absprache mit örtlichen Vereinen, Interessensgruppen und der Pfarrgemeinde ein Konzept erstellen. Dies wäre nach der Fassadenrenovierung dann Grundlage für den weiteren Innenausbau. Dieses Vorgehen billigten die Gemeinderäte einstimmig. Damit, so der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Stadler, habe das kontroverse Thema „doch noch ein versöhnliches Ende genommen“.