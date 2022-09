Josef Hefele war ein „geradliniger Mensch“

Von: Petra Schafflik

Teilen

Josef Hefele starb im Alter von 93 Jahren. © Petra Schafflik

In zahlreichen Ehrenämtern hat er sich engagiert. Jetzt ist Petershausens Ehrenbürger Josef Hefele im Alter von 93 Jahren verstorben.

Kollbach - „Er war immer ein geradliniger und positiver Mensch“, sagt Tochter Hedwig Amon über den Vater, der stets seinem Heimatort verbunden war. „Er war ein Kollbacher durch und durch.“

Josef Hefele ist in Kollbach aufgewachsen

Als ältestes von sechs Geschwistern ist Josef Hefele in Kollbach aufgewachsen, auf dem elterlichen Hof, den er 1960 gemeinsam mit seiner Frau Hedwig übernommen und dann im Nebenerwerb bewirtschaftet hat. Die Landwirtschaft, der er Zeit seines Lebens sehr verbunden blieb, brachte bald Ehrenämter mit sich, die er mit Sachverstand und Herzblut ausübte. So war der Hacke Sepp, wie Josef Hefele in Kollbach nach dem Hofnamen genannt wurde, Gründungsmitglied beim Maschinenring Dachau, wirkte 20 Jahre in Kollbach als Ortsobmann des Bauernverbands, engagierte sich bei der Flurbereinigung.

Auch für die Entwicklung seiner Heimatgemeinde setzte er sich ein, übernahm 36 Jahre lang Verantwortung als Gemeinderat. Zunächst in der ehedem noch selbstständigen Gemeinde Kollbach, nach der Eingliederung im Zuge der Gebietsreform dann in Petershausen. Josef Hefele war Mitglied in allen Dorfvereinen, „das war für ihn selbstverständlich, ein Ausdruck seiner geselligen Wesensart und Heimatverbundenheit“, erzählt Hedwig Amon.

In einigen der Vereine hat er ebenfalls verantwortliche Posten bekleidet, war einige Jahre Vorsitzender der Schützengesellschaft Gemütlichkeit, vor allem aber lange Kommandant und später Vorstand der Kollbacher Feuerwehr. „Die Feuerwehr, die war bei uns immer ein Thema.“

1996 gab es die Ehrenbürgerwürde

Auch über die Gemeinde hinaus engagierte sich Hefele. So war er viele Jahre als Schöffe am Landgericht München II tätig. Die oft langen und schwierigen Gerichtsprozesse hätten ihn intensiv beschäftigt. „Aber er hat das Schöffenamt gerne ausgeübt“, weiß seine Tochter.

Für dieses umfangreiche Engagement wurde Josef Hefele von der Gemeinde Petershausen 1996 die Ehrenbürgerwürde verliehen. Nach und nach hatte Josef Hefele Ämter und Verantwortung dann abgegeben. „Aber gerne hat er immer noch den Freitagsstammtisch, kulturelle Veranstaltungen oder kirchliche Feste besucht.“ Auch an der Entwicklung der Gemeinde habe er stets regen Anteil genommen.

Nachdem im März seine Frau Hedwig verstarb, mit der er 62 Jahre verheiratet war und gemeinsam durchs Leben ging, habe ihn seine Lebensfreude verlassen. Josef Hefele hinterlässt drei Töchter und sieben Enkel.

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.