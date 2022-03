Kollbacher Traditionsbetrieb in sechster Generation

Walburga und Franz Xaver Ostermair haben 1873 Hof und Gastwirtschaft übernommen und damit die Tradition des Gasthofs Ostermair in Kollbach begründet. © Schafflik

150 Jahre alt ist der Landgasthof Osterrmair in Kollbach. Über das Gasthaus gibt es eine Menge zu erzählen.

Kollbach – Im kommenden Jahr feiert der Landgasthof Ostermair 150-jähriges Jubiläum, und gerade haben die Wirtsleute Johann und Maria Ostermair an die sechste Generation übergeben: Sohn Martin führt seit diesem Jahr nun Gastwirtschaft und Pension mitten in Kollbach. Eine lange Tradition, die zurecht mit Stolz erfüllt und zurückblicken lässt auf besondere Feste, ungewöhnliche Gäste und unvergessene Ereignisse.

Einen Wirt gibt es in Kollbach schon seit vielen Jahrhunderten

Einen Wirt hat es in Kollbach, dort wo heute die Gaststätte steht, schon viele Jahrhunderte gegeben. Ein Eigentümerwechsel wird 1468 bereits urkundlich erwähnt, wie in der Chronik der Gemeinde zu lesen ist. Über vier Jahrhunderte wechselten die Besitzer auf dem Hof samt Tafern- und Metzgergerechtigkeit (heute: Gaststättenkonzession), gab es Verkäufe, Übergaben und Einheiraten.

Als das Wirtsanwesen 1848 abbrannte, wurde es neu wieder aufgebaut und einige Jahre später, genau am 30. September 1873, hat Franz Xaver Ostermair gemeinsam mit seiner Frau Walburga dann Hof und Wirtshaus übernommen. Damit wurde die Tradition des Landgasthofs Ostermair in Kollbach begründet.

Allerdings stand lange das Gastgewerbe nicht im Mittelpunkt, bis vor etwa 30 Jahren führten die Ostermairs auch eine Landwirtschaft. „Die Wirtschaft war früher nur ein Nebenerwerb“, erzählt Johann Ostermair. Auf dem Hof habe es Schweine, Kühe, Hühner und Enten gegeben, „jede Woche wurde geschlachtet“. Sein Vater Ferdinand Ostermair „war Metzger und Landwirt, und der Opa davor auch.“ Apropos Schlachtung: Weil es früher noch keine Kühlung gab, war 1886 ein Eiskeller errichtet worden, der noch bis in die 1970er Jahre in Betrieb war.

Aus dem Weiher wurde der Eiskeller „gespeist“

Aus dem eigenen, von einer Quelle gespeisten Weiher, der Richtung Petershausen liegt, wurde im Winter „geeist“, wie sich Johann Ostermair noch gut erinnert. Mit der Säge hat man die Eisdecke, die das Wasser nach einer kalten Frostperiode bedeckte, in handhabbare Stücke geschnitten, auf dem Hof die Eisschollen dann von oben in den Eiskeller geworfen. Dort unten standen Helfer, auch Johann Ostermair war als Kind dabei. „Wir haben das Eis mit einem Holzhammer klein gehauen.“

Die ganze Dorfjugend habe zusammengeholfen bei dieser schweren Arbeit, die für ein Jahr die Kühlung fürs Fleisch sichergestellt hat. Solange nämlich hat in dem enorm gut isolierten Keller das Eis gehalten. Anstrengend sei das gewesen, „aber es war auch schön.“

Bei den warmen Wintern der vergangenen Jahre wäre der Betrieb eines Eiskellers, wie er bei den Ostermairs fast hundert Jahre lang reibungslos funktionierte, nicht möglich, weil auf dem Weiher das Eis fehlte. „Damals wäre das eine Katastrophe gewesen.“

Einmal im Jahr fand in Kollbach ein großer Jahrmarkt statt. © Schafflik

Dann erinnert sich Johann Ostermair an eine weitere Tradition, die ihn als Kind begeistert hat: der jährliche Kollbacher Jahrmarkt am zweiten Sonntag im September. Schiffschaukel, Schießstand und Losbude standen im Hof der Gastwirtschaft, die Ostermairs bewirtschafteten für die Marktbesucher einen Biergarten. Die gesperrte Dachauer Straße entlang waren Verkaufsstände aufgebaut, wo es von Socken über Besen bis zur Fischsemmel alles gab, was das Herz begehrt. Am Samstagabend, wenn die Schiffschaukel fertig aufgebaut war, durften die Ostermair-Kinder kostenlos schaukeln. „Für uns war das eine Attraktion.“

Als besonderes Fest, zu dem die Leute in Scharen strömten, ist Johann Ostermair das Gockelessen in Erinnerung. Das fand jedes Jahr an Johanni, also am 24. Juni statt, dem Namenstag seines Opas Johann Baptist. Die am Hof rausgefütterten Gockel wurden den Gästen serviert, der „Bräu“, sprich der Chef der Pfaffenhofener Urbanus-Brauerei, die den Gasthof über Jahrzehnte belieferte, kam persönlich als Gast vorbei und spendierte Freibier. „Da war richtig was los.“

Dem Außenminister von Zaire schmeckte die Blut- und Leberwurst

Nicht nur Feste wurden gefeiert, auch ungewöhnliche Gäste haben die Wirtsleute in Kollbach hin und wieder verköstigt, wie etwa Mitte der 1980er Jahre den damaligen Außenminister von Zaire. Ein bei der Hanns-Seidel-Stiftung tätiger Bekannter wollte dem Gast der Stiftung die bodenständige bayerische Küche präsentieren. „Wir sollten etwas Traditionelles machen, also haben wir frische Leber- und Blutwürste serviert.“ Sorge, der ausländische Besucher könnte das Gericht verschmähen, waren unbegründet. „Es hat ihm richtig geschmeckt.“ Auch eine chinesische Delegation haben sie ein anderes Mal bewirtet.

Über die Jahrzehnte hat sich der Gasthof Ostermair immer wieder den sich wandelnden Zeiten entsprechend weiterentwickelt. So wurde, als die Anforderungen in der Landwirtschaft höher wurden, dieser Betriebszweig nach und nach aufgegeben. „Wir hätten aussiedeln müssen, um als Landwirte wettbewerbsfähig zu bleiben.“ Also bauten sie um und richtete elf Pensionszimmer im Obergeschoss des Wirtshauses ein. „Als zweites Standbein, denn zum Übernachten gab und gibt es hier nichts“.

Drei Generationen in der Wirtsstube versammelt: Sophie und Ferdinand Ostermair, Martin Ostermair, Maria und Johann Ostermair (v.l.). © Schafflik

Als Johann Ostermair mit seiner Frau Maria Hof und Gastwirtschaft übernommen hat, wurde der Stall abgerissen und ein Gästehaus mit nochmal 19 Zimmern errichtet. Auch die Gastronomie wandelte sich über die Jahre: Der Gasthof Ostermair ist eine Vereins- und Stammtischwirtschaft, die im Saal kleine private Feiern und Veranstaltungen ausrichtet. „Früher wurde viel mehr Karten gespielt“, heute gibt es noch die Wattrunde am Sonntag beim Frühschoppen, am Abend treffen sich einige Senioren zum Kartenspiel. Auch die Faschingsfeiern, vom Ball der Vereine über den Weiberfasching, sind weniger geworden. Aber nach wie vor treffen sich Vereine, die Schützen haben im Keller ihren Schießstand.

Jetzt in der Pandemie haben sie die Öffnungszeiten angepasst, bis auf den Frühschoppen am Sonntag bleibt am Wochenende geschlossen, dafür ist von Montag bis Freitag am Abend geöffnet.

So sieht der Landgasthof Ostermair heute aus. © Schafflik

Und Martin Ostermair, gelernter Koch und Betriebswirt, macht sich nun daran, den Gasthof in die Zukunft zu führen. Die Gästezimmer wurden neu hergerichtet. Jetzt plant der 28-Jährige, Gaststube und Saal zu renovieren. Sein Ziel ist ein gemütliches Speiselokal, in dem bayerische Küche, aber auch klassische internationale Gerichte serviert werden. Moderne Akzente will der junge Gastwirt mit der langen Tradition verbinden. „Der Charakter des Hauses soll auf jeden Fall erhalten bleiben.“

