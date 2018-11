Eine grandiose Veranstaltung

In Petershausen hat der Kulturförderkreis sein 40-jähriges Bestehen mit einem tollen Konzert gefeiert

Petershausen– Mit berühmten Filmmelodien großer Streifen hat der Kulturförderkreis Petershausen sein 40-jähriges Bestehen gefeiert und schon mit den ersten Werken die Herzen der Zuschauer erobert, deren Applaus sogar zwischen den einzelnen Stücken nicht enden wollte.

„Danke, dass Ihr so ein Event auf die Beine gestellt habt!“ – „Es war, als ob über der ganzen Halle eine Kanne voller Glück ausgeschüttet worden wäre.“ – „Ich war zu Tränen gerührt“ – so und ähnlich klangen die überschwänglichen Kommentare der Zuhörer in der Pause und am Ende des Konzertes.

Das Petershausener Kammerorchester, das Jugendstreichorchester Petershausen, Schüler und Lehrer der Musikschule Petershausen sowie ein Synthesizer unter der Leitung von Eugen Tluck, dem Mitbegründer und langjährigen Leiter des Kulturförderkreises und der Musikschule, spielten große, bekannte Werke der Filmmusik. Das reichte von Titanic, über Gladiator, Pearl Harbor, Transformers bis zu König der Löwen.

Das Orchester verdiente nicht nur durch seinen runden Klang Bewunderung, sondern durch die Vielfalt der Mitwirkenden – Musiker von von acht bis 80 Jahren wirkten mit.

Die grandiose Musik in Verbindung mit den entsprechenden Filmsequenzen auf Großleinwand verursachte ein Gänsehautgefühl und löste eine Flut von Emotionen aus. Auch die jungen Solisten ernteten immer wieder begeisterten Applaus und Bravo-Rufe. Ergreifend und mit tollen Stimmen sangen Katharina Meidinger und Jonas Wittmer „In Dreams“ aus Herr der Ringe, „My Heart will go on“ aus „Titanic, „Now we are free“ aus „Gladiator“ und „Can you feel the love tonight“ aus dem „König der Löwen“. Florian Blickle spielte auf der Geige „Schindlers Liste“ so berührend, dass er das Publikum sichtlich bewegte, und später dann mit seinem Temperament bei „Pink Panther“ mitriss.

Mit dieser umjubelten Aufführung, die durch das überwältigenden Zusammenspiel von Bild und Ton und den fantastischen Klang, abgemischt von Bavaria Technik unter Wolfgang Kirmair, das Publikum zu langanhaltenden stehenden Ovationen hinriss, feierte der Kulturförderkreis sein 40-jähriges Bestehen. In 40 Jahren wurden rund 750 Veranstaltungen auf die Beine gestellt, Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Kabaretts, Theateraufführungen, Ausfahrten, Marktplatzfeste, Jugendfestivals und vielem mehr. Außerdem wurde schon zu Beginn eine Musikschule, das Musikzentrum Petershausen, ins Leben gerufen, die heute mit über 200 Schülern die größte im ganzen Landkreis ist.

Und es wurden verschiedene Ensembles gegründet, wie das Petershausener Kammerorchester, das Jugendstreichorchester, der Kinderchor Glonntal-Lerchen, die Volksbühne und die P-Town-Drama-Group für Jugendliche. dn