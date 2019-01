Starker Schneefall, schlechte Sicht: Zwei Fußgänger angefahren

Unfälle im Landkreis Dachau

Zwei Fußgänger sind am Montag in Petershausen und Altomünster von Autos angefahren worden. Eine 41-jährige Petershauserin erlitt eine Schienbeinfraktur, ein 59-jähriger Altomünsterer Prellungen. Die Unfälle ereigneten sich bei starkem Schneefall, so Polizeisprecher Stefan Reichenbächer. Die Sicht sei schlecht gewesen.