Lebendiges Zentrum statt Leerstand - Petershauser Kommunalpolitiker rufen Unterschriftenaktion ins Leben

Der Marktplatz in Petershausen ist derzeit nicht besonders attraktiv. Darum gibt es eine Petition, was dort enstehen soll. Nun ist diese Petition auch online zu finden.

Petershausen – Lebendiges Dorfzentrum statt lähmender Leerstand: Mit diesem Ziel haben die Fraktionen von CSU und Grünen sowie die Gemeinderäte Bernhard Franke (SPD), Martin Seemüller (ÜBP) und Jürgen Junghans (FDP) im Dezember eine Unterschriftenaktion gestartet. Anlass war, dass der Edeka-Supermarkt in einen Neubau am Ortsrand umgezogen ist, das alte Ladengeschäft im Dorf aber nicht wie geplant von einem Nachfolger übernommen wird, sondern erst einmal leer steht. An die 140 Bürger haben den Appell an Gemeindepolitik und die Sparkasse als Gebäudeeigentümer bisher unterschrieben, noch sind nicht alle Listen zurück, erklärt als Sprecherin der Initiative die Grünen-Gemeinderätin Lydia Thiel. Nun geht die Aktion als Online-Petition zusätzlich im Netz an den Start. „Infostände sind im Lockdown nicht möglich, die Leute kommen ja kaum wohin“, so Thiel.

Deshalb nun das digitale Angebot. In drei Tagen sind dort 24 Unterschriften verzeichnet. Alle Unterzeichner haben ihre Position kund getan zu dem Themenkomplex, der unter einem anderen Blickwinkel am heutigen Donnerstag auch den Gemeinderat beschäftigen wird. Denn auch wenn nicht alle Fraktionen hinter der Unterschriftenaktion stehen, sind sich die politischen Akteure doch einig, dass an dieser zentralen Stelle direkt am Marktplatz eine Wohnbebauung definitiv nicht erwünscht ist.

Mit diesem Ziel soll nun ein Bebauungsplan „Sondergebiet Marktplatz“ aufgestellt werden. Einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss könnte der Gemeinderat heute verabschieden.

Deutlich konkretere Vorstellungen haben Bürger, die sich per Mail oder telefonisch mit Ideen und Anregungen an Lydia Thiel gewandt haben. Denkbar sei danach, erklärt Thiel, dass im Erdgeschoss des ehemaligen Supermarkts wieder Einzelhandel einzieht, „aber kleinteiliger, mit mehreren Anbietern und unterschiedlichen Sortimenten.“ Interessierte, die passende Räume für ihre Geschäftsidee suchen, seien bereits an sie herangetreten.

Auch eine Poststelle, die mit dem Edeka weggezogen ist, werde in der Ortsmitte vermisst. Im weitläufigen Obergeschoss des Gebäudes könnten kulturelle Vereine und Organisationen wie Musik- und Volkshochschule dann Räume bekommen. Aktuell sind beide Bildungseinrichtungen zu Gast im Schulhaus. Auch für Bücherei und Vereine wäre dort noch Platz, denkt Thiel. Der Kerngedanke ist, zügig ein unaufwändiges Provisorium zu schaffen, nicht erst zu warten, bis der Bebauungsplan durch ist. Später, so Thiel, lasse sich so eine Übergangslösung immer noch durch einen hochwertigeren Neubau ablösen.