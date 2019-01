Junges Trio begeistert mit Nachtkonzert

In Petershausen hat ein wunderbarer Liederabend der jungen Künstler Catharina Link, Veronika Werner und Marvin Balzer die Besucher des vom Kulturförderkreis organisierten Konzerts „nachtverloren“ begeistert.

Petershausen – „Nachtverloren“ – verloren in der Nacht, verlorene Nächte? Sich verlieren in der Nacht? Assoziationen sind erlaubt und erwünscht zu diesem Motto, unter welches die drei jungen Künstler Catharina Link am Klavier und an der Querflöte, Marvin Balzer an der Klarinette und die Sängerin Veronika Werner ihr Konzert gestellt hatten. Viele der über hundert Besucher genossen es, sich in der musikalischen Darbietung dieser Nacht zu verlieren.

Veronika Werner ließ die Idee des Konzertes anklingen: Ein „nachdenkliches Konzert zwischen den Jahren“ war geplant, der Zeitpunkt war bewusst gewählt. Die Zeit der Rauhnächte, um die sich viele Sagen und Mythen ranken, bot die Hintergrundfolie für die Veranstaltung, die die Zuhörer einlud zu reflektieren über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges.

Die jungen Künstler hatten einige romantische Werke für ihr Programm gewählt. Catharina Link begeisterte am Klavier mit Robert Schumanns „Papillons op.2“. Auch dessen Kunstlied „In der Fremde“ beeindruckte die Zuhörer. Aber die Reflexion führt auch zum Hinterfragen gesellschaftlicher Zustände, und so wurde das Programm ergänzt durch Lieder von Hanns Eisler „Song von Angebot und Nachfrage“ und „Das Vielleicht-Lied“, die einen schonungslosen Blick auf das Menschsein werfen, heute so aktuell wie zur Zeit ihrer Entstehung.

Lieder von Gustav Mahler, Peter Kreuder, Friedrich Hollaender, Guillelmi Dufay, Charly Niessen wurden einfühlsam und kunstvoll interpretiert. Kleine gesprochene Texte wie „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“, wunderbar vorgetragen von Veronika Werner, oder Joseph von Eichendorffs Gedicht „Zwielicht“, interpretiert von Marvin Balzer, ergänzten das Programm perfekt.

Gelungen war auch das harmonische Miteinander der drei Musiker, die aufgrund der geschickten Arrangements des Klarinettisten Marvin Balzer im Zusammenspiel den ganzen Charme der Kunstlieder zur Entfaltung brachten. So ging der Besucher mit dem Gefühl, da habe der oft stürmische Wind der Rauhnächte dem Genre Kunstlied den Staub von den Notenblättern gewirbelt.

dn