Melissa Döring hat ihren Traumjob gefunden

Von: Petra Schafflik

Traumjob: Melissa Döring ist nach erfolgreicher Ausbildung im Eigenbetrieb Petershausen jetzt Fachkraft für Abwassertechnik. Fachbereichsleiter und Abwassermeister Franz Resner freut sich auf die Zusammenarbeit. © schafflik

Melissa Döring ist erst 19 Jahre alt, aber bereits Fachkraft für Abwassertechnik. Sie sorgt als stellvertretende Fachbereichsleiterin mit dafür, dass die Kläranlage in Petershausen in Schuss bleibt. Keine leichte Aufgabe. Für Döring aber ist es ein Traumjob.

Petershausen – In einer Kläranlage dafür sorgen, dass das Schmutzwasser aus örtlichen Betrieben und Haushalten Tag für Tag ordentlich gereinigt wird? Im Blick behalten, dass alle Pumpstationen und Kanalleitungen in Schuss sind? Sicherstellen, dass bei den komplexen Reinigungsverfahren alle gesetzlichen Vorgaben und Grenzwerte eingehalten werden? Anspruchsvolle Aufgaben, die Melissa Döring mit großer Begeisterung erledigt.

Vor drei Jahren hat sich die heute 19-jährige für die Ausbildung im Eigenbetrieb der Gemeinde Petershausen (EGP) entschieden und nach erfolgreicher Abschlussprüfung als frischgebackene Fachkraft für Abwassertechnik ihren Traumjob gefunden. „Ich hatte schon immer Interesse an einem umwelttechnischen Beruf, in Biologie und Chemie war ich in der Schule gut und am Ende war auch ein bisschen Zufall dabei“, erzählt Döring.

Es gibt immer wieder neue Herausforderungen

Nach Abschluss der Lehre ist die junge Frau nach wie vor überzeugt von ihrer Berufswahl. „Es gibt ein paar Routinearbeiten wie die tägliche Kontrolle aller Pumpstationen oder die Laborarbeit.“ Aber insgesamt seien die Aufgaben vielseitig, gebe es immer wieder spannende Herausforderungen. Und auch ihr Faible fürs Handwerkliche ist gefragt, „denn ich repariere gerne selbst etwas“. Kenntnisse in Elektrotechnik gewinnen mehr und mehr an Bedeutung, da immer mehr Prozesse automatisiert ablaufen. „Wir arbeiten im Team, aber man kann sich spezialisieren“, so Döring. In der Berufsschule, die zentral im schwäbischen Lauingen stattfindet, war sie eine von drei jungen Frauen unter 26 männlichen Kollegen. „Doch das war kein Problem, alle wurden sehr gut aufgenommen.“

Tatsächlich gebe es kaum einen flexibleren Ausbildungsberuf, betont Franz Resner, der im Eigenbetrieb Petershausen als Fachbereichsleiter Abwasser die Kläranlage verantwortlich betreut und auch die Ausbildung leitet, die der EGP zum ersten Mal angeboten hatte. Personelle Verstärkung für das dreiköpfige Team sei wichtig, denn die Aufgaben werden immer mehr, wie Resner betont. „Wartung und Reparaturen sind technisch aufwendiger, Messungen zeitintensiver, alles wird digital protokolliert.“

Dazu kommt, dass aktuell die Genehmigung der Petershausener Kläranlage turnusgemäß erneuert wird, was wohl mit neuen Anforderungen verbunden sein dürfte. Um auch künftig gut aufgestellt zu sein, wird der Eigenbetrieb im September 2023 erneut einen Ausbildungsplatz an.

Melissa Döring hat dazu eine 18-seitige Broschüre erstellt und ermuntert junge Leute mit Quali oder Mittlerer Reife, sich zu bewerben. Die junge Frau selbst übernimmt nun die stellvertretende Fachbereichsleitung der Kläranlage. Und hat damit ihren Traumberuf gefunden.