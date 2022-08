Von Oper bis zu modernem Pop - 130 Besucher lauschen begeistert dem Sommerkonzert des Gesangvereins

Von: Petra Schafflik

Die Sänger des Gesangvereins Petershausen begeisterten unter der Leitung von Chorleiterin Anna Nam-Winkler beim Sommerkonzert ihr Publikum. Als Gastensemble wirkte der Gemischte Chor mit. © ps

130 Besucher lauschen begeistert dem Sommerkonzert des Petershauser Gesangvereins

Petershausen – Ein Auftritt, der begeisterte: Vielfältige Melodien von Oper über Musical bis zu modernem Pop hat der Gesangverein Petershausen am vergangenen Samstag bei seinem Sommerkonzert präsentiert.

Kammerorchester und Gemischter Chor als Gäste

Die Veranstaltung, bei der das Kammerorchester Petershausen unter Leitung von Eugen Tluck und der Gemischte Chor als Gäste mitwirkten, war gewissermaßen der Auftakt für nun wiederauflebende Chorkonzerte in Petershausen, die aufgrund der Pandemie lange pausieren mussten. Ein Angebot, auf das viele offenbar gewartet haben. Trotz sommerlicher Temperaturen waren 130 Zuhörer, darunter auch Ehrenmitglied Ernst Hermann, in den Pfarrsaal gekommen.

„Ich freue mich, in so viele erwartungsvolle Gesichter zu blicken“, begrüßte Manfred Seemüller als Vorsitzender des Gesangvereins die Zuhörer. Bei der Gestaltung des Programms, so Seemüller später im Gespräch, habe man sich daran orientiert, was das Publikum gerne hören möchte. „Wir wollten weg vom alten Zopf“. Ein Konzept, das gemeinsam mit Chorleiterin Anna Nam-Winkler wunderbar umgesetzt wurde.

So eröffneten die 19 Sänger des reinen Männerchors musikalisch mit „Im Feuerstrom der Reben“ aus der Operette „Die Fledermaus“. Anspruchsvolle Passagen aus Mozarts „Die Zauberflöte“ folgten, vorgetragen von Chor und sechsköpfigem Solistenensemble. Diese Sänger seien „gewissermaßen unser ,A-Team‘“, merkte Moderator Hans Kolberg launig an. Freunde romantischer Melodien begeisterte der Chor mit „Schenkt man sich Rosen aus Tirol“, berührende Solopartien sangen Karl Kühbandner, Edgar Westermair und Josef Lechner.

Nach der Pause sorgte der Gemischte Chor als Gastensemble mit Arien aus dem Musical „Das Phantom der Oper“ für einen kraftvollen, dynamischen Aufschlag. Und gab damit den Ton vor für die zweite Programmhälfte. Da dominierten moderne Songs, die das Publikum bald zum Mitwippen animierten. Das Kammerorchester spielte „Memory“ aus Cats, der Gesangverein trug den „Kriminal Tango“ und „S´Leben is wia a Traum“ vor, der Gemischte Chor präsentierte den Freddie-Mercury-Song „Crazy little Thing.“

Die Zuhörer dankten mit rauschendem Applaus. „Ich bin wirklich happy, dass sich die Atmosphäre so aufs Publikum übertragen hat“, strahlte Vorsitzender Seemüller, der Rosen an die Orchestermusiker und Helfer verteilte, bevor selbstverständlich noch eine Zugabe drin war. Mit „Sunshine in my Soul“ schickten die Musiker die Zuhörer auf einen musikalisch beschwingten Heimweg.

Chor-Konzert Petershausen ein weiteres Chor-Konzert: Am Samstag, 17. September, ab 20 Uhr in der Stockschützenhalle präsentiert der Gemischte Chor ein Programm mit dem Titel „Wir sind wieder da“.