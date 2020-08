9,5-Millionen-Euro-Projekt „im Plan“

Im Erweiterungsbau der Grundschule Petershausen muss in den kommenden Wochen noch letzte Hand angelegt werden, aber bis zum Start des neuen Schuljahrs am 8. September soll alles fertig sein.

Petershausen – Die Bodenbeläge bedeckt noch schützendes Malervlies, in der Mensa stapeln sich Tische und fröhlich-bunte Stühle in einer Ecke, aber alle Klassenzimmer sind fertig möbliert, und in der Mittagsbetreuung warten bereits Kisten mit Spiel- und Bastelmaterial auf die Kinder.

„Wir sind im Plan“, sagt Bürgermeister Marcel Fath (FW) beim Rundgang durch den Neubau-Trakt, für den die Gemeinde 9,5 Millionen Euro investiert hat. Gleich zu Beginn präsentiert der Rathauschef die Aula, die runderneuert wurde und künftig quasi als Gelenk fungiert zwischen dem alten und dem neuen Schulflügel. Der ehemalige Theaterraum wurde dem Saal zugeschlagen, Parkett neu verlegt, moderne Bühnentechnik installiert, vor allem aber das fürs Raumklima schwierige Glasdach durch eine feste Decke ersetzt. Das Ergebnis ist ein moderner Multifunktionsraum, der viele Möglichkeiten für Veranstaltungen bietet. „Der Raum hat jetzt eine tolle Akustik“, schwärmt Bürgermeister Fath.

Mit einer hellen, unaufdringlich zurückhaltenden Gestaltung sorgt die Aula auch für eine einladende Atmosphäre im Schulhaus. Durch ein angrenzendes, neues Treppenhaus erreicht man von dort aus den Erweiterungsbau, der sich über vier Etagen entlang der Münchner Straße erstreckt.

Ein Gebäude, das notwendig wurde, weil das Schulhaus wegen steigender Schülerzahlen langsam aus allen Nähten platzt. Aber auch, weil ein adäquates Umfeld geschaffen werden sollte für gebundenen Ganztagsunterricht. Dieses Konzept setzt auf einen rhythmisierten Wechsel von Lernen, Üben, Bewegen und kreativen Angeboten, braucht mehr Räume als nur die üblichen Klassenzimmer. Im Neubautrakt findet sich daher nun auf zwei identisch gestalteten Etagen jeweils neben zwei Klassenzimmern auch ein offener Bereich, ein sogenannten „Minimarkt“ mit Arbeitsplätzen und gemütlichem Ruhemöbel. Dieses Areal soll genutzt werden als Treffpunkt, Rückzugszone und Fläche zum eigenständigen Lernen.

Dazu gibt es Teamräume, wo sich nicht nur Lehrer austauschen können, sondern auch Pädagogen des Zweckverbands Jugendarbeit, die als Kooperationspartner der Schule ergänzende Angebote im Ganztagszug organisieren werden. Für Bewegungs- und Kreativangebote bietet auf jeder Etage ein großer Multifunktionsraum den notwendigen Platz. Alles ist schon mit Stühlen, Tischen, Regalen und Schränken möbliert, Projektionstafeln, Beamer und Dokumentenkamera werden noch installiert.

Digitalisierung auf dem neuesten Stand

Denn in Sachen Digitalisierung sei der Neubau natürlich auf dem aktuellsten Stand, betont der Bürgermeister. Auch für ein angenehmes Arbeitsklima ist gesorgt, mit Akustikdecken, einer sorgfältig geplanten Verschattung und aktiver Belüftung.

Die Mensa liegt im Souterrain ebenerdig zur Straße. Dort werden Ganztagsschüler und Kinder der Mittagsbetreuung warme Mahlzeiten verspeisen, die täglich frisch aus regionalen Zutaten zubereitet werden. Bis zu 280 Mahlzeiten können dort ausgegeben, langfristig auch Kindergarten und Krippe versorgt werden.

Aber nicht nur die Schule wird den Neubau nutzen. Ins Obergeschoss zieht die Mittagsbetreuung ein. Dort liegt ein kleines Extra, das dem strikten Baurecht zu verdanken ist. Um Abstandsflächen einzuhalten, musste die oberste Etage von der Fassade zurückgesetzt gebaut werden. Als Ergebnis präsentiert Bürgermeister Fath nun eine lange Dachterrasse, die einen wunderbaren Blick aufs Dorf eröffnet.

Während das Gebäude so gut wie bezugsfertig ist, herrscht im künftigen Pausenhof noch Baustelle. Für ein Klassenzimmer unter freiem Himmel sind bereits massive Steinquader in einer Sitztreppe angeordnet. Doch die eigentliche Spielfläche, in dem ansteigenden Gelände als gepflasterte schiefe Ebene geplant, wird wohl erst im Frühjahr fertig.

Damit der Schulstart im Gebäude klappt, heißt es fürs Lehrerteam zuvor noch Kisten packen. Ab Herbst gilt es dann gemeinsam mit den Schulkindern die neuen Räume mit Leben zu erfüllen.