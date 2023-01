56-Jähriger wegen Angriff auf Frau angeklagt: Erinnerungslücken vor dem Landgericht

München/Petershausen

Von Angela Walser

Ein ungewöhnlicher Prozess beschäftigt derzeit das Münchner Landgericht II. Auf der Anklagebank sitzt ein 56-jähriger Mann aus Westfalen. Er soll im Februar 2022 in einem Zug, der im Bahnhof Petershausen stand, einer Frau an die Brust gefasst und sie bedroht haben: „Ich bringe Dich um, Du Schlampe!“ Vorher hatte er ihr erklärt, sie zu vergewaltigen.

München/Petershausen ‒ „Wir sind hier nur allein, dir kann keiner helfen, und der Richter wird Dir auch nicht glauben“, hatte er noch gesagt. Die Frau bekam schreckliche Angst.

Zum Prozessauftakt konnte er sich angeblich nicht mehr so arg an seine Missetaten erinnern. Das galt auch für die Verfolgungsjagd, die er sich Tage zuvor auf der Autobahn mit der Polizei geliefert hatte. Der in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkte Mann war zuvor im Skiurlaub in Brixen (Südtirol) gewesen. Auf der Rückfahrt sollte er am Grenzübergang Kiefersfelden von der Polizei kontrolliert werden. Doch er durchbrach die Kontrollstation, streifte einen Beamten an der Hand und rammte verschiedene Streifenwagen, an denen Schäden von insgesamt 60 000 Euro entstanden. Die Polizei setzte ihn kurz fest, schließlich landete er in der Bahnhofsmission in München – und dann in besagtem Zug. An die dortigen Geschehnisse wollte oder konnte er sich nicht erinnern. „Ich schäme mich dafür“, sagte er vor Gericht.

Er hatte auch noch dem Schaffner einen Ellenbogencheck verpasst, den er als zufälligen Zusammenprall zu beschreiben versuchte. Diese Ausrede ließ sich beim Kaffeebecher, den er dem Schaffner ins Gesicht gekippt hatte, nicht mehr anwenden. „Ich habe mich vor ihm geschützt“, versuchte es der Angeklagte noch einmal. „Und der musste einen wild gewordenen Glatzkopf in den Griff bekommen“, ergänzte der Vorsitzende Richter Thomas Lenz.

Möglicherweise kann er nicht für sämtliche Missetaten bestraft werden. Denn durch seine psychische Beeinträchtigung ist seine Schuldfähigkeit eingeschränkt gewesen. Ein Psychiater muss zu einer möglichen Unterbringung in einem Klinikum Stellung nehmen. Der Prozess dauert an.

