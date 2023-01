Beim diesjährigen Fasching wird alles anders: Neuer Termin, mehr Wagen, anderer Verlauf

Von: Petra Schafflik

Das aktuelle Team des Faschingskomitees: „Präse“ Gottfried Stempfl, Schriftführerin Sabine Sedlmair, zweite Schriftführerin Brigitte König, Kassier Jacky Tauber und zweiter Vorsitzender Stefan Fischer (von links). © ps

50 Jahre Faschingskomitee: Das soll in diesem Jahr gefeiert werden! Petershausen war 1973 mit erstem Faschingsumzug im Landkreis Vorreiter, heuer soll alles noch bunter, lustiger und abwechslungsreicher werden.

Petershausen – Oft entstehen die besten Ideen bei einem Bier in gemütlicher Runde. Auch der Petershausener Faschingszug geht auf so ein Treffen zurück. Irgendwann Anfang der 1970er Jahre war es, als einige Freunde um Arnold Kraus, Paul Schoderer, Josef Gschwendtner und Gottfried Stempfl senior bei einer privaten Feier entschieden, im kommenden Jahr so einen Gaudiwurm zu organisieren. Mit einem alten Lanz-Traktor und 20 Mark Startgeld ging es los, der erste Umzug machte sich am Faschingssonntag auf den Weg – ob es 1970 oder erst 1973 war, darüber sind sich die Chronisten nicht ganz einig.

Sicher ist dagegen, dass sich Wagen und Fußgruppen in der Lagerhausstraße aufstellten, danach traf man sich zum Tanz im Gasthof Schrank. So steht es in der Chronik des Faschingskomitees, das als Verein 1973 gegründet wurde und deshalb heuer sein 50-jähriges Bestehen feiert. Ein Fest zum Jubiläum ist für Samstag, 15. Juli, geplant. Doch jetzt stürzen sich alle erst einmal in die närrischen Tage, für die es heuer viele Neuerungen gibt (siehe unten).

Mit der Vereinsgründung 1973 kehrten beim Faschingskomitee geordnete Verhältnisse ein. Das Geld kam in eine Kasse, die Protokolle in ein Buch – nicht wie zuvor in die Hosentasche und auf einen Schmierzettel. Als Gründungsvorsitzender leitete den Verein bis 1983 Gottfried Stempfl senior, den Herbert Reitzmann ablöste. Seit dem Jahr 2000 ist Gottfried Stempfl junior „Präse“ beim Faschingskomitee.

Was mit einer Handvoll Faschingsbegeisterten anfing, ist heute ein Verein mit 150 Mitgliedern. Ein harter Kern von 30 Aktiven packt immer mit an, am Faschingswochenende helfen viele mit, auch andere Vereine wie Feuerwehr, Sportverein unterstützen, erzählt Stempfl. Dennoch bleibt das Familiäre. Das Faschingskomitee sei wie eine große Familie, das Gemütliche wird großgeschrieben. Am monatlichen Stammtisch trifft man sich übers Jahr, ein Sommerfest wird als Dankeschön an die Faschingshelfer veranstaltet, um den 11.11. herum gibt es ein Kesselfleischessen, einmal im Jahr einen Ausflug, und neu seit 2022 ein Glühweinfest in der Vorweihnachtszeit.

Faschingszug ist erst dreimal ausgefallen: 1991, 2021 und 2022

Von Anfang an galt der Faschingsumzug in Petershausen als familiäre Veranstaltung, bei der mit Witz, Kreativität und originellen Ideen gerne örtliche Themen und auch die Kommunalpolitik aufs Korn genommen werden. Gottfried Stempfl ist als Sohn des Gründungsvorstands mit dem Faschingszug aufgewachsen. „Damals sind wir als junge Burschen mit einem motorisierten Go-Cart samt Anhänger mitgefahren.“ Über die Jahre sei es immer friedlich zugegangen, „und wir hatten auch immer Glück mit dem Wetter“. Dreimal musste bisher – wie überall in Deutschland – auch der Umzug in Petershausen ausfallen: 1991 wegen des Golfkriegs, 2021 und 2022 wegen Corona.

Was typisch ist am Petershausener Fasching: Rund um den Gaudiwurm gibt es noch weitere närrische Aktivitäten, die für gute Laune sorgen: Eine Faschingszeitung wird herausgegeben, „früher ein paar zusammen getackerte Blattl, jetzt eine richtige Festzeitschrift“. Seit 1997 gab es nach dem Umzug ein Faschingstreiben mit Live-Band in der Mehrzweckhalle. Und am Rosenmontag organisierte das Faschingskomitee stets den ursprünglich vom Sportverein ins Leben gerufenen Kinderfasching.

Soweit die Tradition. Doch heuer, zum 50. Jubiläum und nach zweijähriger Coronapause, ist alles anders: neuer Termin, andere Zugstrecke und weitere Änderungen (siehe unten). Kurz gesagt findet der Petershausener Fasching eine Woche früher statt, am Samstag, 11. Februar, also vor dem eigentlichen Faschingswochenende. Am bisherigen Termin, dem Faschingssonntag, gebe es im Umkreis viele weitere Veranstaltungen, etwa in Markt Indersdorf, Vierkirchen und im nahen Steinkirchen (Reichertshausen).

Mit dem früheren Datum „erhoffen wir uns ein bissl mehr Leben, aber es soll übersichtlich bleiben“. Das Konzept scheint aufzugehen, 18 Wagen waren in Windeseile angemeldet, „wir sind voll“. Jetzt hoffen die Aktiven des Faschingskomitees auf viele Zuschauer und Gäste. „Wir sind heuer Vorreiter mit dem ersten Faschingsumzug im Landkreis nach Corona.“

Fasching in Petershausen legt heuer einen Frühstart hin – Gaudiwurm am Samstag, 11. Februar Wichtig für alle Freunde des närrischen Treibens: Der Fasching in Petershausen legt heuer einen Frühstart hin: Gaudiwurm durch den Ort, Faschingstreiben in der Mehrzweckhalle und Kinderfasching finden eine Woche früher als üblich und damit vor dem eigentlichen Faschingswochenende statt: Am Samstag (nicht Sonntag!), 11. Februar, gibt es den traditionellen Faschingszug, Aufstellung der Wagen und Fußgruppen ist ab 13.30 Uhr heuer am Industriering. Der Zug ist länger, geht ab etwa 15 Uhr die Marbacher-, Bahnhofstraße, Pertrichplatz und Indersdorfer Straße entlang, kehrt über die Kirchstraße um, Ziel ist vor dem Rathaus. Nach dem Umzug treffen sich die Narren zum Faschingstreiben in und auch rund um die Mehrzweckhalle mit Bar, warmen Speisen und DJ-Musik bei freiem Eintritt.

Am Sonntag, 12. Februar, läuft in der Mehrzweckhalle dann von 14 bis 17 Uhr der Kinderfasching, gegen 14.30 Uhr gibt es eine kleine Showeinlage, den weiteren Nachmittag können die Kinder selbst gestalten mit Spielstationen, tanzen und mitsingen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt, zum Abschluss gibt es das bekannte Luftballonzertreten, Eintritt 2 Euro.

Erstmals findet am Faschingsdienstag, 21. Februar, ab 18 Uhr ein Kehraus in der Sportgaststätte statt.