Neues Feuerwehrhaus in Petershausen: Ein Quantensprung – aber kein Luxus

Von: Petra Schafflik

Das neue Feuerwehrhaus in Petershausen geht Ende Januar in Betrieb. Die Heimatzeitung durfte schon vorab ein Blick auf das Gelände und in die Räumlichkeiten werfen.

Petershausen – Noch sind die ehrenamtlichen Helfer mitten im Umzug, doch wenn alles nach Plan läuft, wird die Feuerwehr Petershausen ab Ende Januar vom neuen Feuerwehrhaus aus zu Einsätzen ausrücken. Denn der markante Neubau an der Florianstraße 1 ist fertiggestellt –zwei Jahre nach dem Spatenstich und nach einer zeitweise durchaus nervenaufreibenden Bauzeit.

Kommandant Stefan Schneider präsentierte jetzt bei einem Rundgang mit der Heimatzeitung das moderne, funktionale Gebäude, das nicht nur allen aktuellen Anforderungen gerecht wird, sondern auch „Luft hat“ für künftige Herausforderungen.

Mit Blick auf die Entstehungsgeschichte des Projekts, für das es erste Überlegungen 2008 gegeben hat, sagt der Kommandant: „Lange hat es gedauert, aber es ist schön geworden.“ Vor allem aber verfüge die Petershausener Feuerwehr jetzt über ein Haus, das auch neuesten gesetzlichen Vorgaben voll gerecht wird. Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten über die lange Planungszeit nennt Schneider „eine komplett harmonische Sache, die Unterstützung der Gemeinde war immer gut“.

Die 80 Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr, die jährlich zu rund 60 Einsätzen ausrücken, finden im Neubau nun endlich gute Arbeitsbedingungen vor: Im Erdgeschoss gibt es für Frauen und Männer separate Umkleiden mit persönlichen Spinden und Sanitärräume. Verschmutzte Einsatzkleidung kann in einer speziellen Industriewaschmaschine professionell gereinigt und imprägniert werden, ein digital gesteuerter Trockenschrank macht die Klamotten rasch wieder einsatzbereit.

Bisher wird stark verschmutzte Kleidung zum Waschen zur Dachauer Feuerwehr gekarrt, weniger beanspruchte Hosen und Jacken reinigt eine uralte Waschmaschine. Für die Schläuche, die für alle Ortsfeuerwehren weiter in Dachau gewaschen werden, gibt es eine Schleuse getrennt nach sauber und verschmutzt, dazu ein Schlauchlager.

Im Erdgeschoss finden sich auch Werkstätten, ein mit Raumreserve dimensioniertes Materiallager sowie Funk- und Besprechungsraum, die bei größeren Einsätzen als Einsatzzentrale fungieren.

In der angrenzenden Halle stehen die fünf Feuerwehrfahrzeuge und Spezialanhänger, darunter auch das neue Drehleiterfahrzeug. Eine Fahrgasse ist aktuell frei und bildet eine Raumreserve für die Zukunft. Die Waschhalle daneben wird nicht nur für Einsatzfahrzeuge genutzt. „Vor allem sämtliche Geräte und Werkzeuge können hier gereinigt und gepflegt werden“, betont Kommandant Schneider.

Im Obergeschoss finden sich ein Besprechungs- und Schulungsraum, dazu zwei Büros. Daneben gibt es Räume, die der Gemeinschaft und dem geselligen Miteinander dienen: ein gemütliches Stüberl, eine Küche und auch ein Jugendraum. Dieser Trakt wurde von der Feuerwehr selbst über eine Spendenaktion finanziert. „Die Bürger haben dafür sehr großzügig gespendet“, betont der Kommandant. Nun gelte es, „die Räume mit Leben zu erfüllen.“ Beim Weißwurstessen am 26. Dezember, dem traditionellen Jahrtag der Petershausener Feuerwehr, hat sich das Stüberl schon bewährt.

Die Geschichte der Petershausener Feuerwehr wird im neuen Haus ebenfalls präsentiert: Im Eingangsbereich hängen in Vitrinen die beiden Fahnen, im Obergeschoss wird die historische Paul-Ludwig-Pumpe nach der Restaurierung einen Ehrenplatz bekommen.

24 Meter hoher Turm für Übungszwecke

Prägnant ragt neben dem neuen Feuerwehrhaus ein 24-Meter-Turm in die Höhe. Kein Schlauchturm, wie man denken könnte. Vielmehr wird an dem hohen Bauwerk die Feuerwehrarbeit in großer Höhe trainiert. Das ist wichtig, nachdem die Petershausener Feuerwehr jetzt neu über ein Drehleiterfahrzeug verfügt, das Einsätze in mehrgeschossigen Gebäuden ermöglicht. Bisher musste bei Notfällen in höheren Etagen die Feuerwehren aus Markt Indersdorf oder Allershausen mit ihren Drehleitern zu Hilfe eilen. Nun gibt es in Petershausen so ein Spezialfahrzeug, einige der ehrenamtlichen Helfer haben auch bereits die nötige Expertise, doch das Arbeiten in großer Höhe will geübt werden. „Aktuell trainieren wir am Übungsturm in Zusammenarbeit mit Rettungsdiensten die Patientenrettung aus der Wohnung in oberen Etagen“, erklärt Kommandant Stefan Schneider. Auch in 15 oder 20 Meter Höhe „kein Hexenwerk, aber doch was anderes als im ersten oder zweiten Stock, und alle Handgriffe müssen sitzen.“ Genau dafür ragt nun der markante Turm in die Höhe, den alle Ortsfeuerwehren nutzen können. ps