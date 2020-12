Neues für die letzte Ruhe in Petershausen

Petershausen hebt die Friedhofsgebbühren an. Und bietet jetzt auch eine Friedwiese an.

Petershausen – In einer sich wandelnden Gesellschaft verändern sich Traditionen, auch was die letzte Ruhestätte angeht. Längst gibt es überall auf Friedhöfen neben den üblichen Erdgräbern auch Urnennischen, in Petershausen seit einiger Zeit zudem eine Friedwiese. Und weil immer wieder Bürger danach fragen, wurden zwei Bergahorn als Friedbäume gepflanzt.

Damit am Fuß dieser Bäume demnächst erste Urnen bestattet werden können, musste der Gemeinderat jetzt die Friedhofssatzung entsprechend anpassen.

Gleichzeitig angepasst wurden die Grabgebühren, und zwar: nach oben. Nachdem sämtliche Kosten steigen, die Gebühren aber zuletzt 2016 kalkuliert wurden, müssen Bürger für ein Grab ab Januar etwa zehn Prozent mehr bezahlen. Die höheren Beiträge kommen aber für bestehende Gräber nur zum Tragen, sofern ein Angehöriger bestattet oder ein Grab verlängert wird.

Intensiv wurde diskutiert, wie stark die Gebühren angehoben werden sollen. Nach einer ersten Berechnung der Verwaltung hätte sich für Erdgräber keine Steigerung ergeben. Die Bestattung in einer Urnennische oder auf der Friedwiese wäre um 15 beziehungsweise 17 Prozent teurer geworden.

Doch FW-Gemeinderat Hans Scherer hatte im Vorfeld der Ratssitzung schriftlich daran erinnert, dass nach einer Vorgabe aus 2016 die Gebühren immer drei Viertel der Kosten decken sollen. „Es gibt diesen Grundsatzbeschluss, dass wir nicht mehr als 25 Prozent Unterdeckung akzeptieren“, erklärte Scherer seinen Kollegen im Gremium.

Eine Kalkulation auf dieser Grundlage hat dann andere Zahlen ergeben: Nämlich eine Gebührensteigerung zwischen zehn und 13 Prozent für alle Bestattungsformen.

Erste Abstimmung ohne Ergebnis

„Da bin ich nicht erfreut“, erklärte CSU-Fraktionssprecher Günter Fuchs. Die Kostendeckung ergebe sich erst über längere Zeiträume und sei abhängig, „ob viele oder wenige sterben“, sagte Gerhard Weber (CSU). Doch tatsächlich gehe es um die Gesamtkosten, betonte Scherer. Der Friedhof müsse unabhängig von den Grabstätten stets gärtnerisch gepflegt werden, „das wird alles teurer“. Ein Ausgleich sei mit einer moderaten Gebührenanpassung zu schaffen.

Eine erste Abstimmung führte aber zu keinem Ergebnis. Denn überraschend fand sich für keines der beiden Gebührenmodelle eine Mehrheit. Im zweiten Anlauf votierten dann mit Bürgermeister Marcel Fath (FW) die FW-Fraktion, Grüne und Jürgen Junghans (FDP) für die Tabelle, die das Defizit der Gemeinde auf 25 Prozent begrenzt. CSU, SPD und Martin Seemüller wären für die geringere Gebührenanpassung gewesen, konnten sich aber nicht durchsetzen.

Künftig wird nun die Erdbestattung in einem Doppelgrab statt bisher 1430 dann 1609 Euro kosten. Für eine Urnennische sind 1021 statt bisher 895 Euro zu bezahlen. Die Gebühren verstehen sich für eine fünfzehnjährige Ruhefrist.

Leicht angehoben wird auch die Gebühr für das Leichenhaus. Weil immer mehr Bürger für ihre Angehörigen eine Urnenbestattung wählen, wird dieses Gebäude nur noch wenig genutzt. Steigende Kosten stehen dadurch geringeren Gebühren gegenüber. Um wenigstens die aktuelle Kostendeckung von 44 Prozent zu halten, steigt die Gebühr hier von 135 auf 141 Euro.