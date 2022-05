„Neustart des Kulturlebens“: Musikzentrum präsentiert aufwändig inszenierte Musicalaufführung

Von: Petra Schafflik

Besonderer Dank galt Eugen Tluck, Gründer und ehrenamtlicher Leiter des Musikzentrums. © Petra Schafflik

Das Musikzentrum Petershausen hat mit der Musicalaufführung „Die drei ??? und die Musikdiebe“ sein 45-jähriges Bestehen gefeiert.

Petershausen – Rockig-poppige Musikklänge, spielfreudige junge Darsteller, ein begeistertes Publikum in der vollen Mehrzweckhalle: Mit der aufwändig inszenierten Musicalaufführung „Die drei ??? und die Musikdiebe“ feierte das Musikzentrum Petershausen vergangenen Samstag sein 45-jähriges Bestehen.

45.Jubiläumdes Musikzentrums Petershausen: Musicalaufführung

Ein Geburtstag, der eigentlich 2020 gefeiert werden sollte, aber wegen Corona mehrfach verschoben werden musste. Gleichzeitig, so Bürgermeister Marcel Fath in seinem Grußwort, sei dieses großartige Projekt auch eine Art Neustart des Kulturlebens in Petershausen nach der Pandemie. „So viel Leben war lange nicht in dieser Halle“, sagte der Bürgermeister, der zum runden Geburtstag einen 500-Euro-Scheck für die wichtige Arbeit des Musikzentrums überreichte. „Ihr seid eine Art Kultur-Defi für Petershausen.“

Die jungen Schauspieler überzeugten mit einer enormen Spielfreude. © Petra Schafflik

Auch Barbara Blickle, Vorsitzende des Kulturförderkreises, betonte zur Begrüßung das enorme Engagement der jungen Musiker und Darsteller. „Es ist wirklich toll, was unsere Kids in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben.“ Ein Lob, das tatsächlich nicht zu viel versprochen hat.

Professionell inszenierte Musicalaufführung „Die drei Fragezeichen“

Denn sofort ging es los mit einer gut einstündigen, professionell inszenierten Show rund um den Musikdiebstahl und die drei bekannten Kinderdetektive Justus, Peter und Bob. Die Kulisse setzte auf Videoeinspielungen, kam sonst mit sparsamen Mitteln aus. Ein paar Requisiten wie eine alte Autotür und ein Ölfass ließen den allen Drei-Fragezeichen-Fans bekannten Schrottplatz erkennen, ein Notenständer verwandelte die Bühne rasch ins geheimnisvolle Tonstudio Leierschwanz.

Die jungen Schauspieler überzeugten mit einer enormen Spielfreude. Dabei galt es nicht nur Dialoge zu bewältigen, auch Action war angesagt, als etwa die drei Detektive beim Ortswechsel auf ihre Fahrräder sprangen und mehrere Runden durch die Halle kurvten.

Neben dem szenischen Spiel begeisterte die mitreißende Musik die Zuschauer aller Generationen, darunter natürlich auch viele Schüler des Musikzentrums mit ihren Eltern und Großeltern. Mitreißende Melodien – von Rock über Rap bis zu Balladen – trugen die Glonntal-Lerchen vor. Dieser Kinderchor des Musikzentrums wurde stimmlich unterstützt vom Newkammer Kinderchor aus Hohenkammer unter der Leitung von Ursel Joachim. Instrumental begleitet wurden die etwa 50 jungen Sänger vom Musical-Orchester mit Schülern und Lehrern des Musikzentrums.

Nach einem rauschenden Applaus des vollen Hauses gab es noch eine musikalische Zugabe auf den Nachhauseweg. Davor bedankte sich Barbara Blickle mit je einer Rose bei Susi Tluck-Meidinger, Betina Wittmer und Caroline Haubenberger-Schöberl, die für die Regie verantwortlich zeichneten und bei weiteren engagierten Helfern.

Besonderer Dank ging an Eugen Tluck

Ein besonderes Dankeschön ging an Eugen Tluck und auch die Anregung, schon das 50-jährige Jubiläum in den Blick zu nehmen, das ja bereits 2025 zu feiern wäre. Der Motor des Musikzentrums strahlte ob der tollen Resonanz des Abends, der sein wichtigstes Ziel erreicht habe: „Die positiven Schwingungen der Musik hinaus in die Welt zu senden.“

Petra Schafflik

