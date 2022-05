Nur Tempo 30 ist kurzfristig machbar

Auf den Zentimeter: Bürgermeister Fath (links) und ein Teilnehmer des Ortstermins vermessen die Straße. © ps

Petershausen – Der Straßenverkehr in Petershausen wird immer mehr, gerade die Jetzendorfer Straße mit der Unterführung ist stärker belastet, seit der Edeka-Supermarkt vom Zentrum an die Mitterfeldstraße hinausgezogen ist. Und schon nächstes Jahr wird dort das neue sechsgruppige Kinderhaus eröffnen. Wie ließe sich nun die Verkehrssituation vor allem für Fußgänger und Radler dort verbessern? Darüber diskutierten bei einem Ortstermin mit Bürgermeister Marcel Fath (FW) am Donnerstagabend 16 Petershausener.

Die konkrete Gefahr rund um die Unterführung wurde während der Begehung erschreckend deutlich: Mitten im Gespräch rauschte ein Rettungswagen vorbei, da an der Einmündung Mitterfeldstraße bei einem Verkehrsunfall eine Person verletzt worden war. Handlungsbedarf besteht also, das ist unstrittig.

Doch was tun? Eine Option wäre ein kombinierter Geh- und Radweg, der allerdings mindestens 2,50 Meter breit sein muss, wie Rathauschef Fath ausführlich mit Planzeichnungen, Skizzen und Datenblättern referierte. Fahrbahn und Bürgersteig wurden daraufhin akribisch vermessen. Und tatsächlich könnte der Straßenraum umgebaut und schmaler gestaltet werden, um auf einer Straßenseite Platz für einen Geh- und Radweg zu schaffen.

„Aber warum Fußgänger und Radfahrer auf eine Ebene bringen?“, fragte ein Teilnehmer. „Priorität Nummer eins sollten Fußgänger haben, sonst gibt es neue Konflikte.“ Fahrradfahrer könnten weiter auf der Fahrbahn radeln. Für gleichmäßig verbreiterte Gehbahnen auf beiden Straßenseiten gab es große Zustimmung. Eine dadurch verengte Fahrbahn „bringt enorm viel“, verlangsame den Verkehrsfluss, so eine Teilnehmerin.

Doch egal wie: Ein Straßenumbau wird nicht kurzfristig geschehen. „Wir können da gar nichts tun“, sagte Fath. Erst wenn der Landkreis wie geplant die Kreisstraße saniere, könne die Gemeinde die Umgestaltung anregen. Bis dahin können acht bis zwölf Jahre vergehen.“

Auch ein Kreisverkehr an der Kreuzung von Mitterfeld-, Jetzendorfer- und Ziegeleistraße würde das Tempo der Fahrzeuge drosseln. Machbar wäre ein Kreisel, das hat die Gemeinde vor einigen Jahren bereits untersuchen lassen. Aber weil so ein Komplettumbau enorm viel Geld kostet und aktuell vom Verkehrsfluss her nicht notwendig ist, wird die Gemeinde da nicht aktiv werden, so Bürgermeister Fath.

Auch auf die Straße markierte Fahrradstreifen, finanziell weniger aufwendig, wird es nicht geben. Davon hält der Bürgermeister nichts: „Die rote Farbe ist nach einem Jahr wieder weg.“ Für einen Zebrastreifen oder eine Ampel wiederum fehlen die notwendigen Verkehrs- und Fußgängerzahlen.

Helfen könnte aber Tempo-30, möglichst bis zum Ortsende. Diesen Vorschlag hat Erna Feicht im Vorfeld des Ortstermins schon schriftlich eingereicht. Tatsächlich kann die Gemeinde eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf einer Kreisstraße wie der Jetzendorfer Straße aber nicht einfach anordnen, wo es für sinnvoll gehalten wird. Nur vor Einrichtungen wie Schulen oder Kitas ist Tempo 30 überhaupt möglich. „Das muss aber genau begründet werden“, informierte der Bürgermeister. Mit dem neuen Kindergarten „können wir es versuchen“. Doch das Tempo-Limit gilt dann nur zu den Öffnungszeiten von Schule und Kita, nicht abends und am Wochenende.

Dieses Stückwerk von Tempo-30-Bereichen mit unterschiedlicher Geltungsdauer fand ein Bürger mehr als ärgerlich. „Warum nicht generell Tempo 30 im Ort? Das zeigt doch, wie die Prioritäten sind, nur Auto, Auto, Auto?“

Fazit der Diskussion: Die Gemeinde wird bei der zuständigen Verkehrsbehörde im Landratsamt Dachau einen Antrag auf Ausweitung der Geschwindigkeitsbeschränkung bis nach der Unterführung stellen, kündigte der Bürgermeister an. Fath: „Denn Tempo 30 ist die schnellste Maßnahme.“