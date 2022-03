Pädagogisches Willkommensangebot in Petershausen

Von: Petra Schafflik

Zu Tausenden kommen Tag für Tag Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland an (Symbolbild). © Sven Hoppe / dpa

37 Mütter und Kinder aus der Ukraine sind Petershausen angekommen. Die Gemeinde unternimmt viel für die Ankommenden.

Petershausen – Auch Petershausen organisiert jetzt ein breites Unterstützungsangebot für die Geflüchteten aus der Ukraine, die bisher im Ort angekommen sind. 37 Mütter und Kinder waren es am vorigen Freitag, „alle sind privat untergebracht“, erklärt Bürgermeister Marcel Fath (FW). Um den Informationsfluss zu vereinfachen, plant die Gemeinde demnächst eine Informationsveranstaltung mit Dolmetscher für aufnehmende Familien, Geflüchteten und zuständige Rathausmitarbeiter. „Unser Ziel ist, dass wir die Menschen hier gut ankommen lassen in der Gemeinde.“

Gerade für die Kinder sollen schnell Strukturen entstehen: Bereits seit diesem Montag besuchen fünf Mädchen und Buben die Grundschule, die ein „pädagogisches Willkommensangebot“ auf die Beine gestellt hat, wie Schulleiterin Alexandra Wolff berichtet. Konkret verbringen die Kinder drei bis vier Stunden am Tag an der Schule, sind in reguläre Klassen integriert.

Für ein bis zwei Stunden kommen sie dann in einer Gruppe zusammen, um langsam Deutsch zu lernen. Die Schule hat dafür intern Lehrer-Stunden umgeschichtet. Spezielle Lernhefte finanziert die Gemeinde, alles Schulmaterial – vom Ranzen über Stifte, Block und sogar kleine Spielsachen als Willkommensgeschenk – haben die Eltern gespendet.

„Die Kinder haben gestrahlt, als sie die fertig gepackten Schulranzen in Empfang nehmen durften“, berichtet Wolff weiter. Zum Start war eine Dolmetscherin anwesend, gemeinsam wurde das Schulhaus besichtigt und die Abläufe erklärt. „Wir haben auch eine ukrainische Familie an der Schule, die kommen würde, wenn einmal Hilfe gefragt ist“, erklärt Wolff. Doch der Start verlief entspannt, die Neuankömmlinge wurden von den anderen Schülern herzlich empfangen. „Die Kinder gehen unkompliziert miteinander um.“

Parallel ist die Gemeinde in Sachen Kinderbetreuung aktiv. Die bestehenden Einrichtungen verfügen nicht über freie Kapazitäten. Geplant ist deshalb, in den tagsüber leer stehenden Räumen des Jugendzentrums eine provisorische Kita einzurichten. Spielmaterial hat die Gemeinde bereits besorgt. Bisher gibt es erst eine Anfrage, aber der Bedarf dürfte größer sein, betont der Rathauschef. „Ich möchte diese Betreuung auch offensiv anbieten, um soziale Kontakte zu schaffen und die Sprachbarriere zu überwinden.“

Die Betreuung will man in einer Art Selbsthilfe organisieren, ukrainische Familienmitglieder sollen unterstützt von Ehrenamtlichen aus der Gemeinde die Kinderbetreuung übernehmen. Wer dieses Projekt unterstützen möchte, darf sich gerne bei Helga Zull in der Gemeindeverwaltung melden unter Telefon 0 81 37/5 34-15.