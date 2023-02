„Pedashausa Deifesweiba“ lösen spielend jedes Problem

Von: Petra Schafflik

„Pedashausa Deifesweiba“ im Einsatz, den Leuchtturm für den Blackout-Notfall natürlich immer dabei. © ps

Zwei Jahre lang mussten die Besen im Schrank und die Hexen auf dem Boden bleiben. Aber heuer konnten die „Pedashausa Deifesweiba“ endlich wieder losziehen, bei herrlichem Sonnenschein den Ort unsicher machen, ihren aktuellen Song präsentieren, gute Laune verbreiten und auch selber Spaß haben.

Petershausen – Dieses Mal haben sich die sieben zauberhaften Damen dem Thema Blackout gewidmet – natürlich in bewährt humorig-hintersinniger Weise. Die Hexen gehen die Sache ganz praktisch an. Da für den Fall eines großflächigen Stromausfalls sogenannte Leuchttürme als Anlaufstellen in den Gemeinden bestimmt worden sind, hat sich das siebenköpfige Hexen-Team kurzerhand so ein kleines Bauwerk aus Pappmaché gebastelt, das sie nun auf Rollen durchs Dorf ziehen. Mit dabei hat das Team um Oberhexe Hilde Weßner eine säuberlich gedruckte „Hexen-Info“, die Tipps bereithält, „wenn der Ernstfall eintritt“.

Hexen in Petershausen unterwegs

Für alle denkbaren Probleme haben sich die Damen Lösungen überlegt, vom Hexenfeuer zum Wärmen, über die Glaskugel als Ersatz fürs Telefon bis zum Hexen-Hut als Schutzhelm. Doch im Kern, so ist dem natürlich nicht ernst gemeinten Wegweiser zu entnehmen, hilft in allen Fällen eines: „Unsa Lösung is Eierlikör!“ Nicht nur per Flugblatt, sondern auch lautstark bringen die „Pedashausa Deifesweiba“ ihre Botschaft unters Volk.

Immer wieder machen sie Station in Geschäften oder am Gehweg, um zur Melodie von „YMCA“ ihren Song zu präsentieren. Das Lied gibt gereimte Empfehlungen für den Notfall. „Wasser, duschen – des is jetzt out, Waschlappen spür i auf meiner Haut. Müsli, ca. 300 Gramm, das ist unser Fastenprogramm“. Und wenn alle Verkehrsmittel versagen, haben die Hexen einen klaren Tipp bereit: „Hoids de Radl endlich raus.“ Vorbereitet sein ist alles, doch die Hexen lassen eine Kuhglocke ertönen und beruhigen: „Mia san eia Frühwarnsystem.“

Hexen sorgen für gute Laune

Auch wenn „Deifesweiba“ sich einem aktuellen Thema widmen, bleiben sie der Tradition treu. Sobald sie ein Geschäft betreten, werden zielstrebig die Krawatten der Herren abgeschnitten. Die Petershausener Geschäftswelt ist vorbereitet. In der Goetz-Apotheke wird die wilde Truppe schon freudig erwartet, Apotheker und Betriebsleiter Gregor Schenk präsentiert lachend seinen Binder mit Weihnachtsmotiv, dann werden die Damen mit Sekt und Eierlikör bewirtet, bevor sie wieder losziehen. Besen geschnappt, Leuchtturm dabei, weiter geht es durch Petershausen.