Auto hebt ab und überschlägt sich

Wegen Alkohol am Steuer sind zwei Autofahrer an den Weihnachtsfeiertagen im Graben gelandet. Ein 36-jähriger Röhrmooser hob sogar mit seinem Auto vom Boden ab. Er wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Landkreis– Der Opel-Fahrer war am ersten Weihnachtsfeiertag zur Mittagszeit von Rettenbach in Richtung Kollbach unterwegs, wie die Polizei gestern mitteilte. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug verlor den Kontakt zum Boden und schlug ca. zehn Meter neben der Straße in einem angrenzenden Acker wieder auf. Dabei überschlug sich der Opel und blieb auf dem Dach liegen. Der leicht verletzte Röhrmooser wurde ins Klinikum Dachau verbracht. Dort stellten Beamte der Polizeiinspektion Dachau Alkoholgeruch fest. Der Test ergab einen Wert von über ein Promille. Auch in diesem Fall wurden eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins veranlasst. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1600 Euro.

Ebenfalls betrunken war eine 20-Jährige aus Hagen in Nordrhein-Westfalen. Die fuhr am Mittwoch in den frühen Morgenstunden mit ihrem Ford von Tiefenlachen in Richtung Altomünster. Kurz vor Weil kam sie in einer Linkskurve von der Straße ab. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Anzeichen von Alkoholaufnahme bei der Fahrerin fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Die unverletzte Frau musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ist ihren Führerschein für längere Zeit los. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. dn