Seit Jahren Stillstand: Altes Bahnhofsgebäude in Petershausen steht immer noch leer

Von: Petra Schafflik

Eigentlich sollte es hier seit Jahren ein Bistro geben. Doch das Altes Bahnhofsgebäude in Petershausen steht immer noch leer. Zwischen Pächter und Eigentümer gibt es Meinungsverschiedenheiten.

Petershausen – Optimismus herrschte vor zehn Jahren im Gemeinderat, als Betriebs- und Umbaupläne für das alte Petershausener Bahnhofsgebäude vorgestellt wurden. Das Konzept werde „Petershausen ein Stück schöner machen“, war der damalige Bürgermeister Günter Fuchs (CSU) zu diesem Zeitpunkt überzeugt. Denn ein Bistro plus Gästezimmer sollte in dem recht maroden Bau entstehen, das versprach Felix Bader als Geschäftsführer der Bahnhof Petershausen GmbH und Co KG, die den Bahnhof im Jahr davor von der Gemeinde abgekauft hatte.

Sofort sollte es losgehen mit den Arbeiten, schon zeitnah Eröffnung sein, die Vorfreude war groß. Denn eine einladende Gastronomie zentral am Bahnhof wäre ein Gewinn für Petershausen, da waren und sind sich Kommunalpolitiker wie Bürger einig.

Doch bis heute wurde nichts aus der schönen Idee. Die Sanierung des dreistöckigen Gebäudes, das Vorplatz und Bahnhofsstraße dominiert, ist längst nicht abgeschlossen. Auch wenn die Fassade in dezentem Grau gestrichen wurde, ist das Gebäude seit Jahren eine ruhende Baustelle. Die Gemeinde kann daran nichts ändern.

Schon längst hat Bürgermeister Marcel Fath (FW) den Kaufvertrag prüfen lassen. Doch nur ein Stichtag für den Baubeginn ist vorgegeben, mehr nicht. „Das hätte man im Detail klüger regeln können“, sagt Fath.

Das Bahnhofsgebäude, 1867 mit der Inbetriebnahme der Bahnstrecke München-Ingolstadt errichtet, kam 2008 ins Eigentum der Gemeinde. Petershausen hatte das Gebäude übernehmen müssen beim Kauf des für die Kommune verkehrstechnisch wichtigen Vorplatzes. Selbst sanieren wollte man das denkmalgeschützte Haus nicht, aus einer Reihe von Interessenten überzeugte 2011 das Konzept von Felix Bader den Gemeinderat.

Schon kurz danach kam es zu ersten Enttäuschungen: Die Pläne, mit denen der Investor den Zuschlag erhalten hatte, waren beim konkreten Bauantrag 2012 bereits zurechtgestutzt, das geplante Lokal fiel kleiner aus, als zuvor angekündigt. Dennoch erteilte der Gemeinderat im zweiten Anlauf die Genehmigung.

Und 2014 kam schließlich auch das OK von Landratsamt und Denkmalschutz. Wegen der historischen Bausubstanz gab es zwar diverse Auflagen, die jedoch machbar erschienen.

Zügig gingen die Arbeiten los, Fassade, Dach und Fenster wurden erneuert. Die Chronologie der Baustelle, die einige Jahre lang auf einer Internetseite des Projekts verfolgt werden konnte, endete am 26. Mai 2014 mit dem Eintrag: Fertigstellung des neuen Titan-Zink-Daches auf dem Hauptgebäude. Inzwischen ist diese Homepage nicht mehr im Netz.

Lange Zeit wurde ein Pächter gesucht, wie Felix Bader auf Nachfrage immer wieder betonte. Der schien dann 2017 mit Boban Simic gefunden, der Erfahrung hat in der Gastronomie und als Generalunternehmer den noch ausstehenden Innenausbau durchführen sollte. Die Eröffnung wurde für 2018 angekündigt.

Doch nach wie vor steht die Baustelle. Unverändert bestehe „das Interesse unserer Gesellschaft, dass die Arbeiten fertiggestellt werden und der Fremdenverkehrsbetrieb aufgenommen wird“, teilt Felix Bader auf eine aktuelle Anfrage der Dachauer Nachrichten mit. Allerdings gebe es zwischen Pächter und Eigentümer Meinungsverschiedenheiten, Angaben zu Zeitplänen seien daher unmöglich. Auch Pächter und Generalunternehmer Simic bestätigt Meinungsverschiedenheiten.

Der Stillstand beim Bahnhofsgebäude nennt FW-Fraktionssprecherin Margarete Schwerbaum „eine traurige Entwicklung, aber leider haben wir keinen Einfluss“. Auch Gemeinderat Wolfgang Stadler (SPD) ist alles andere als froh, dass beim Bahnhof solange nichts vorangeht: „Der schönste Denkmalschutz nutzt nichts, wenn das Gebäude nicht belebt und bewirtschaftet ist.“

Doch für Bürger wie Kommunalpolitiker heißt es weiter abwarten. Zu hoffen wäre, dass sich die Unstimmigkeiten zwischen den Beteiligten bald klären, die Bauarbeiten weitergehen. Denn eine gemütliche Gastronomie am Bahnhof, darüber herrscht nach wie vor Einigkeit im Ort, wäre eine Bereicherung für Petershausen.