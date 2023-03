Frühjahrskonzert der Blaskapelle: Erst nach drei Zugaben war Schluss

Von: Petra Schafflik

42 Musiker und Musikerinnen sorgten bei ihrem Frühjahrskonzert für ein enorm abwechslungsreiches Frühjahrskonzert. © ps

Die Blaskapelle Petershausen hat bei ihrem großem Frühjahrskonzert 300 Zuhörer begeistert. Ihre Nervosität, nach dreijähriger Auftrittspause wieder auf der Bühne zu stehen, ließen sich die Musiker dabei nicht anmerken.

Petershausen – Künstliche Nebelschwaden stiegen geheimnisvoll von der Bühne in die Höhe, ein Trommelwirbel setzte ein und schon flogen die Zuhörer musikalisch davon auf einer imaginären Flugreise: Mit „Voyage into the Blue“, einer klanglichen Reise ins Blaue, eröffnete die Blaskapelle Petershausen schwungvoll und mitreißend ihr großes Frühjahrskonzert.

Eine traditionsreiche Veranstaltung, die drei Jahre lang nicht stattfinden konnte. Umso größer die Freude auf allen Seiten: Gut 300 Gäste waren in die Mehrzweckhalle gekommen, um sich wieder vom vielfältigen Können des Ensembles verzaubern zu lassen.

Bei den 42 Musikern war nach so langer Auftrittspause das Lampenfieber groß, aber auch die Begeisterung, wie Dirigentin Katrin Czerny im Gespräch erzählte. „Großartig, dass Sie alle da sind und uns zualus’n“ sagte zur Begrüßung Vorsitzender Manfred Hildner, der gemeinsam mit Katharina Kargl launig durch den Abend führte.

Ein Abend, der musikalisch vielfältiger kaum sein konnte. Einen „bunten Strauß“ hatte Hildner eingangs angekündigt und den Zuhörern damit nicht zu viel versprochen.

Die Bandbreite der zehn präsentierten Stücke reichte von bekannten Operettenklängen aus der „Fledermaus“ von Strauß über Shanty-Musik bis zum Konzertmarsch „Domi Adventus“, der das Publikum in die Pause entließ. Da konnten sich die Musikfreunde aller Generationen gesellig austauschen – auch ein Erlebnis, das lange vermisst wurde.

Im Rhythmus des bekannten Barry-Manilow-Songs „Copacabana“ marschierten die Musiker dann auf die Bühne zum zweiten Teil des Konzerts, der erneut das breite Können des Ensembles unter Beweis stellte. Gerne ließen sich die Zuhörer verzaubern von einer Blasmusik-Interpretation der Pop- und Rocksongs der britischen Band Coldplay.

Doch neben Ausflügen in die moderne Musik gab es natürlich Klassiker der Blasmusik wie die Polka „Eine letzte Runde“. Die sollte, der Titel durfte als Wink gelesen werden, das Publikum aufs Konzertende einstimmen. Doch dieser Plan ging nicht auf.

Rauschender Beifall überzeugten Dirigentin Katrin Czerny rasch von einer Zugabe, auf die nach erneutem frenetischem Applaus noch eine Zugabe zur Zugabe folgte. Auch dann war noch nicht Schluss. Erst nach der Bayernhymne als dritte Zugabe machten sich schließlich alle auf den beschwingten Heimweg.