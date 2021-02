Blutspende war ein voller Erfolg

Der Blutspendetermin in Petershausen war auch diesmal sehr gut besucht: 184 Spender kamen in die Mehrzweckhalle. Für den HvO konnten zwei neue ehrenamtliche Mitglieder gewonnen werden.

Petershausen – Zum Blutspendetermin in der Mehrzweckhalle in Petershausen konnte das BRK Dachau 184 Spender begrüßen, darunter 29 Erstspender. Der Leiter der Bereitschaft Markt Indersdorf, Thomas Bauer, und sein Team sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden. „Wir wollten zeigen, dass wir es neben unseren aktuellen Aufgaben mit Corona-Test-Abstrichen und dem Impfzentrum auch noch schaffen, den Blutspendedienst zu unterstützen“, berichtet Thomas Bauer.

Der reibungslose Ablauf ist auch der Neuerung zu verdanken, dass Spender jetzt online Termine buchen können. Bauer betont: „Die Online-Terminvergabe hat super funktioniert. Es kam zu keinerlei Wartezeiten, und wir konnten auf diese Weise 177 Termine vergeben.“

Im vergangenen Jahr hatte das BRK Dachau begonnen, auch in Petershausen Blutspenden anzubieten. Bereits der erste Blutspendetermin im Juni 2020 war ein großer Erfolg. Dass die Blutspende in der Gemeinde so gut angenommen wird, freut auch den BRK-Kreisgeschäftsführer Paul Polyfka. Ihm ist es ein großes Anliegen, die Blutspende möglichst vielen Landkreisbürgern zu ermöglichen. „Als große Gemeinde an der Landkreisgrenze wollen wir Petershausen genauso berücksichtigen.“

Die Gemeinde hat das Vorhaben von Anfang an tatkräftig unterstützt. Bereitschaftsleiter Thomas Bauer nutzte die Gelegenheit, um an diesem Tag den Helfer vor Ort (HvO) aus der Gemeinde Petershausen vor der Mehrzweckhalle zu präsentieren. Interessierte Bürger konnten sich beim Team über die Aufgaben der ehrenamtlichen Helfer vor Ort informieren. Der HvO hatte im letzten Jahr in der Gemeinde Petershausen 250 Einsätze, ist also sehr gut ausgelastet. Neue ehrenamtliche Mitglieder zu gewinnen, ist deshalb Thomas Bauers Ziel. Dieses Ziel konnte er am Tag der Blutspende erreichen. „Wir freuen uns über zwei neue Mitglieder, die nun das HvO-Team Petershausen unterstützen“, so Bauer. Als einer der beiden Ehrenamtlichen kann Friedemann Hasler sofort im HvO-Team starten, da er bereits eine Ausbildung bei der Wasserwacht Lohhof vorweisen kann. Sebastian Dirlenbach wird erst noch geschult.