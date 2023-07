Petershauser Ernst Hermann 98-jährig verstorben: Trauer um den Mitbegründer der Varennes-Partnerschaft

Von: Petra Schafflik

Noch im Juni konnte Ernst Hermann (Dritter von links) seine Eiserne Hochzeit mit Therese feiern(Vierte von links). Nun ist der bekannte und geschätzte Petershauser im Alter von 98 Jahren verstorben. © ps

Erst im Juni hat er noch gemeinsam mit seiner Frau Therese die Eiserne Hochzeit mit einem fröhlichen Fest gefeiert. Jetzt ist Ernst Hermann im Alter von 98 Jahren verstorben.

Petershausen – „Bis zuletzt war er aktiv und bei Veranstaltungen in der Gemeinde dabei, das war ihm immer sehr wichtig“, erzählt Tochter Lydia Thiel. Besonders am Herzen lag ihm die Partnerschaft zwischen Petershausen und Varennes-en-Argonne, deren Gründung sich in wenigen Tagen zum 55. Mal jährt. Für sein Engagement um diese Freundschaft erhielt Ernst Hermann 1999 die Ehrenbürgerwürde der französischen Partnergemeinde. „Ernst Hermann gehört zu den Gründervätern dieser Gemeindepartnerschaft“, würdigen die Bürgermeister Philippe Fosseprez aus Varennes und Marcel Fath aus Petershausen in einem gemeinsamen Nachruf das Engagement von Ernst Hermann.Geboren und aufgewachsen ist Hermann in Petershausen. Eine Ausbildung bei der Bahn konnte er erst nach dem Krieg abschließen, weil er bald zum Militär eingezogen wurde. Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft arbeitete er als Bahnbeamter, gründete mit seiner Frau Therese eine Familie.

Schon in jungen Jahren war Ernst Hermann in Vereinen aktiv. Er sang im Kirchenchor und im Männergesangsverein, spielte in der Blaskapelle, die er auch einige Jahre als Dirigent leitete. Im Sportverein, Krieger- und Soldatenverein, im Gartenbauverein und Kulturförderkreis war er aktives Mitglied.

Vor allem die Gemeindepartnerschaft lag ihm am Herzen. Schon 1966 war Hermann bei der ersten Reise des Petershausener Krieger- und Soldatenvereins nach Varennes dabei, von 1987 bis 1996 war er Sprecher des Freundeskreis Varennes in Petershausen und pflegte all die Jahrzehnte und bis zuletzt persönliche Kontakte und Freundschaften.

Zum anstehenden 55-jährigen Jubiläum der Gemeindepartnerschaft zwischen Petershausen und Varennes hat er ein Schreiben verfasst an Laurence Victor, die sich lange Jahre in Varennes für die Partnerschaft eingesetzt hat und ihrerseits Ehrenbürgerin von Petershausen ist. „Diesen Brief werde ich zur Jubiläumsfeier mitnehmen“, sagt Lydia Thiel.

Das aktive Interesse von Ernst Hermann für seine Gemeinde Petershausen trotz seines hohen Alters, so Thiel, zeige „seine stets positive Lebenseinstellung.“ Ernst Hermann hinterlässt seine Ehefrau Therese, zwei Töchter, drei Enkel und zwei Urenkel.

