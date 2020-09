Themenspaziergang durch den Ort im Rahmen der bundesweiten Aktion „Faire Woche“

In Petershausen fand am vergangenen Samstag (12.9.) ein Themenrundgang statt. Anlass war die bundesweite „Faire Woche“.

Petershausen – Klimawandel, Artensterben und noch immer große Armut in vielen Regionen der Erde zeigen deutlich, dass ein „Weiter so“ die Welt an den Rand des Kollapses bringt. Damit alle Menschen gut leben können, „braucht es eine transformierte Post-Wachstums-Ökonomie“, erklärte Christa Trzcinski vom Fairkaufladen am Samstag bei einem Themen-Rundgang durch Petershausen. Anlass für die Aktion war die bundesweite „Faire Woche“.

Der Spaziergang führte zu Geschäften und Projekten, die nachhaltige Produkte, regionale oder auch fair gehandelte Erzeugnisse anbieten, Reparaturen ausführen oder nützliche Dinge verleihen.

Das Spektrum ist in dem 6500-Einwohner-Ort überraschend groß, wie die 15 Teilnehmer auf dem gut zweistündigen Marsch erfuhren. Biologisch erzeugte Produkte im Naturkostladen Vielfalter, Regionales aus biologischer wie konventioneller Erzeugung beim Agrarhandel Braumiller, Produkte der Solidargemeinschaft Unser Land in verschiedenen Geschäften und natürlich fair gehandelte Waren aus aller Welt im Fairkaufladen.

„Wir können uns in Petershausen sehr gut versorgen mit nachhaltig erzeugten Produkten“, so das Fazit von Christa Trzcinski. Auch einen Wochenmarkt gibt es, leider am Freitagnachmittag und wenig frequentiert, wie die Teilnehmer monierten. Vermisst wird ein attraktives Konzept für den schönen Marktplatz, der außerhalb der Marktzeiten nur als Parkplatz dient. „Urbanität fehlt.“

+ Erläutert das Zusammenspiel von Garten und Schulleben an der privaten Aktiven Schule Petershausen: Lernbegleiterin Evi Woitke (r.). © Petra Schafflik

Wo außerhalb des privaten Konsums Nachhaltigkeit gelebt werden kann, präsentierte Evi Woitke an der Aktiven Schule Petershausen. Die Lernbegleiterin leitet auch die Mensa, die 110 Schüler und 40 erwachsene Lernbegleiter mit vegetarischen Mahlzeiten aus regionalen Lebensmitteln versorgt. „Vieles erzeugen wir im Schulgarten und auf unserem Acker selbst, 75 Prozent der zugekauften Produkte sind Bio.“

Aber nicht nur beim Essen lässt sich auf Nachhaltigkeit schauen: Informiert wurde über den örtlichen Tauschring Lets, wo sich Bürger gegenseitig bei kleinen Reparaturen unterstützen oder mit Werkzeug aushelfen. Wer selbst nicht weiterkommt, kann das Reparatur-Café aufsuchen, informierte Koordinator Rolf Trzcinski. Dort richten handwerklich geschickte Experten defekte Geräte wieder her, kostenfrei, gegen eine kleine Spende. „Damit wollen wir der Wegwerfmentalität etwas entgegensetzen“, so Rolf Trzcinski. Nach coronabedingter Pause wird dieser Bürgerservice ab Oktober wieder starten.

Aussortierte Dinge lassen sich über die Online-Plattform des Landratsamts verschenken oder tauschen, informierte Christa Jürgensonn von der Agenda-21-Gruppe.

+ Dieter Lange vom Energieforum ist mit dem E-Lastenfahrrad unterwegs, das Bürger kostenfrei ausleihen können. © Petra Schafflik

Auch autofreie Mobilität wird in Petershausen unterstützt. Für größere Transporte können Bürger über das Energieforum kostenfrei ein E-Lastenfahrrad leihen, das einfach zu handhaben ist, wie Dieter Lange erläuterte. Erika Feicht ließ sich probehalber ein paar Meter auf der Ladefläche chauffieren, Lange nannte praxisnähere Beispiele: „Eine Waschmaschine oder ein Ster Holz lassen sich problemlos transportieren.“

Die Fülle an Informationen kam an. „Vieles habe ich noch nicht gewusst“, sagte eine Teilnehmerin, die künftig ein wenig mehr auf regionale Produkte schauen will.

Der Rundgang wird wiederholt am Freitag, 25. September, Start ist um 16 Uhr, Treffpunkt am Pertrichplatz. Anmeldung erforderlich – im Fairkaufladen (Bahnhofstraße 21 a), telefonisch unter der Nummer 0 81 37/99 55 95 oder per Mail an info@agenda21-petershausen.de