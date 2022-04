Ein Vorzeigeprojekt hat Jubiläum: Fairkaufladen Petershausen wurde vor 20 Jahren eröffnet

Von: Petra Schafflik

Teilen

Glückwünsche zum Jubiläum des Fairkaufladens überbrachten Bürgermeister Marcel Fath (FW) und die ehemalige Bürgermeisterin Elisabeth Kraus (links) an Mit-Gründerin Christa Trzcinski (Zweite v. l) und das Team. © ps

20 Jahre Fairkaufladen Petershausen: Der runde Geburtstag dieser Initiative, die mehr ist als ein Ladengeschäft, wurde jetzt mit einem kleinen Festakt gefeiert.

Petershausen ‒ Mit dabei als „Hausherrin“ Christa Trzcinski, die das Projekt im Jahr 2002 mit auf die Beine gestellt hat, dazu Mitarbeiterinnen, Vertreter der örtlichen Geschäftswelt, die frühere Bürgermeisterin Elisabeth Kraus und der amtierende Rathauschef Marcel Fath.

Ein Anlass zum Feiern ist dieses Jubiläum durchaus, wie Fath betonte. Schließlich vertreibt der Fairkaufladen, getragen von einem Verein und dem ehrenamtlichen Engagement der Mitarbeiterinnen, nicht nur – wie es der Name schon sagt – fair gehandelte Produkte, sondern setzt sich mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen und Bildungsarbeit für einen gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein.

„Dieses Engagement 20 Jahre lang durchzuhalten, das ist eine unglaubliche Leistung“, betonte Fath. Zumal der Petershausener Fairkaufladen lange die einzige derartige Initiative im gesamten Landkreis war, erst nach und nach nehmen sich andere Gemeinden des Themas an. „Durch Euer Engagement hat Petershausen andere überzeugt“, so Fath. Und nachdem Petershausen seit 2015 auch Fairtrade-Gemeinde ist, „gehört der Fairkaufladen zu unserer Identität“.

Dabei waren die Anfänge durchaus ein wenig abenteuerlich, wie Christa Trzcinski erzählte. Schon seit 1998 hatten sich Akteure in der Agenda-21-Gruppe mit dem Thema Ernährung und Konsum befasst, für regionale Produkte eingesetzt. „Aber den Aspekt des fairen Handels hatten wir zunächst nicht im Fokus.“ Das änderte sich 2001 mit der Teilnahme an der Fairen Woche im Ort. Dann war der Zufall im Spiel: Ein Ladenlokal in der Bahnhofsstraße 9 war frei, so Trzcinski. Und bei einem zufälligen Zusammentreffen mit Monika Schmitt habe sie gesagt, „das wäre nett, dort einen Weltladen zu eröffnen“.

Am Anfang waren sich die Gründerinnen nicht sicher, ob die Idee ankommt

In nur wenigen Tagen wurde aus der Idee Realität. Mit-Gründerin Monika Schmitt war als Großverbraucherberaterin im Fairhandelshaus Bayern vom Fach, Trzcinski brachte als Hauptschullehrerin und freiberufliche Vhs-Referentin ihre Kenntnisse rund um Lebensmittel mit ein. Privat wurde der erste Mietvertrag unterzeichnet, „in Kaffeerunden haben wir uns Mitarbeiterinnen gesucht“, berichtete Trzcinski. Ein Start mit Risiko, „denn wir waren uns nicht sicher, ob die Petershausener hier einkaufen werden“.

Doch der Laden trug sich schon im ersten Monat – dank Ehrenamt. Bald wurde ein Träger-Verein gegründet. „Und wir hatten die Unterstützung der Bürgermeister von Anfang an,“ betonte Trzcinski. Auch gebe es eine gute Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Organisationen, die auf fair gehandelte Produkte setzen, auch wenn diese teurer sind. Ein „faires Netzwerk“ sei entstanden, so Trzcinski.

Der Umzug im Jahr 2017 an den aktuellen Standort an der Bahnhofsstraße 21a habe noch einmal einen neuen Schub gegeben. „Wir sind heute ein selbstverständlicher Teil der Einkaufslandschaft.“ Entscheidend ist, dass sich immer Ehrenamtliche für das Vorhaben engagieren; aktuell sind es 20 Mitarbeiterinnen im Alter von 33 bis 80 Jahren.

Und weil ein Projekt wie der Fairkaufladen nur mit den Kunden funktioniert, gibt es unter dem Motto „20 Jahre Fairkaufladen – 20 Tage Jubiläumsaktion“ drei Wochen lang besondere Angebote. Für die Zukunft ist Christa Trzcinski optimistisch. „Wir werden immer am Ball bleiben und sind offen für neue Entwicklungen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.