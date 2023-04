Gemeinderat verabschiedet Gemeindehaushalt und Finanzplanung: Petershausen steht vor ungemütlichen Jahren

Von: Petra Schafflik

Eines der Vorhaben, die heuer in Petershausen auf dem Plan stehen, ist die Sanierung und Ertüchtigung des Rathauses, die schon begonnen hat. © ps

„Mit dem Haushalt 2023 hat jetzt ein umfangreiches Investitionsprogramm in unsere Infrastruktur seinen Abschluss gefunden“, sagte Bürgermeister Marcel Fath im Gemeinderat. Die gute Nachricht: „Wir werden keine neuen Darlehen aufnehmen müssen.“

Petershausen ‒ Tatsächlich hat der Gemeindehaushalt in den beiden zurückliegenden Jahren mit jeweils über 30 Millionen Euro Rekordniveau erreicht. Auslöser waren millionenschwere Aufwendungen für Großprojekte wie Schulerweiterung, Neubau von Feuerwehrhaus und Kindergarten St. Laurentius. Kluge Entscheidungen, wie Fath betonte: „Denn nun haben wir alles an Infrastruktur, um den Wohnungsbau anzukurbeln.“ Das soll bekanntlich mit der Rosensiedlung geschehen, wo ab 2025 erste Gebäude entstehen sollen.

Aber auch wenn die Zahlen aktuell gut aussehen, müsse sich Petershausen wie alle Gemeinden auf „ungemütliche Jahre“ einstellen, in denen jede Entscheidung noch intensiver zu beraten sein werde als bisher schon, erklärte der Rathauschef.

Zur Analyse des Bürgermeisters lieferte Kämmerer Daniel Stadelmann dann die Zahlen. Das Haushaltsvolumen bezifferte er mit 22 Millionen Euro (Vorjahr 31 Millionen), das bedeutet einen Rückgang um 29 Prozent. Dies ist allein sinkenden Ausgaben für Investitionen im Vermögenshaushalt geschuldet. Dieser Teil-Etat geht mit heuer 6,6 Millionen Euro auf ein „normales Maß“ zurück (Vorjahr 16,7).

Dagegen ist der Verwaltungshaushalt, der das laufende Geschäft abbildet, erneut angestiegen. Als Schlafgemeinde, so Stadelmann, könne sich Peterhausen über hohe Einnahmen aus der Einkommensteuer freuen. „Das ist unser größtes Pfund.“ Die Gewerbesteuer ist mit 3,1 Millionen Euro vorsichtig angesetzt.

Kreisumlage ist der größte Posten

Aus dem Verwaltungshaushalt fließt das meiste Geld in die Kreisumlage, zweiter Ausgabeposten sind die Personalkosten. Diese steigen überproportional, da der kommunale Mitarbeiterstamm mit der Übernahme des Kindergartens St. Laurentius noch einmal ansteigen wird. Am Ende bleibt heuer im Verwaltungshaushalt noch etwas übrig, das in den Investitionsetat fließen kann. Doch der Kämmerer warnte: „Es wird Jahre geben, wo Geld vom Vermögens- zurück in den Verwaltungsetat fließen muss, weil wir nicht genug einnehmen.“

Auch wenn Großprojekte jetzt fertig sind, muss weiter investiert werden. Auf dem Plan stehen unter anderem die Sanierung von Rathaus, Grundschul-Altbau und Frauenkirche. Auf Feuerwehrhaus und Kindergarten-Neubau werden Solaranlagen montiert, die Kirchstraße wird saniert, Grundstücke angekauft. Alle Investitionen werden überwiegend mit Geld bezahlt, das die Gemeinde aus dem Verkauf von Bauland erzielen will. Auch werden Kredite aufgenommen, die schon 2022 eingeplant, aber nicht gebraucht wurden. Neue, zusätzliche Darlehen sind nicht nötig.

„Der Schuldenstand wird im kommenden Jahr seinen Zenit erreichen“, so der Kämmerer. Danach wird eine deutliche Erholung der Finanzen erwartet durch den geplanten Verkauf von Grund, unter anderem in der Rosensiedlung. Schulden zurückzahlen mit Baulandverkäufen – „ich hab’ da schon ein bissl Bauchweh“, sagte Josef Gerer (CSU). „Bei den Bauträgern steht aktuell alles total still.“ Auch die Einkommensteuereinnahmen seien unsicher: „Was passiert, wenn die wirtschaftliche Entwicklung nachlässt?“

Schuldenabbau mit Baulanderlösen

Nach wie vor würden Häuser verkauft, ist Fath zuversichtlich. „Und wie es gesamtwirtschaftlich weitergeht, weiß niemand.“ Der Gemeindehaushalt wurde schließlich einstimmig verabschiedet.

Nicht mitgehen wollte die CSU dagegen bei der Finanzplanung für die folgenden Jahre. „Wir steuern auf ein strukturelles Defizit zu, wo laufende Einnahmen nicht mehr die laufenden Ausgaben decken“, sagte Gerhard Weber und forderte eine frühzeitige Haushaltsklausur. Und dass laut Finanzplan das ehemalige Feuerwehrgrundstück an der Kirchstraße verkauft werden soll, nannte er einen „Kardinalfehler“.

Der Petershauser Gemeindehaushalt in Zahlen Der Etat in Zahlen: Das Gesamtvolumen des Gemeindeetats beträgt 21,9 Millionen Euro (Vorjahr: 31), davon Verwaltungshaushalt (laufende Ausgaben) 15,3 Millionen, Vermögenshaushalt (Investitionen) 6,6 Millionen. Die wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt kommen aus Einkommensteuer mit 6,4 und Gewerbesteuer mit 3,1 Millionen Euro. Größter Ausgabeposten ist wie immer die Kreisumlage mit 4,3 Millionen Euro. Für Personal gibt die Gemeinde 3,7 Millionen aus. Das Defizit bei der Kinderbetreuung übersteigt mit 1,1 Millionen Euro erstmals die Millionen-Grenze. Die größten Investitionen sind Sanierung des Schul-Altbaus (405 000 Euro, Planungskosten), Sanierung des Rathauses (372 000 Euro) und Neubau Feuerwehrhaus (500 000 Euro Restkosten). In den Tiefbau fließen 925 000 Euro, große Posten sind die Sanierung der Kirchstraße und das Herrichten von Flächen fürs Ökokonto. Für Grunderwerb sind 1,1 Millionen Euro eingeplant. Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende 34,3 Millionen Euro (Vorjahr: 26,7 Millionen). ps