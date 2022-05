Nach fünf Jahren: Gerüst am Rathaus verschwindet in Kürze

Von: Petra Schafflik

Das Rathaus, bisher mit teils roten, teils dunklen Biberschwanzziegeln gedeckt, die allesamt marode sind, bekommt eine neue Dacheindeckung. Danach kann auch das Baugerüst endlich entfernt werden. © ps

Die Dacherneuerung ist nun der letzte Schritt in einer Reihe von Instandsetzungsmaßnahmen am Rathaus. Ziel aller Maßnahmen: Dass das Gebäude am Ende wieder „einigermaßen beieinander ist“.

Petershausen – Vermutlich haben sich die Petershausener schon an den Anblick gewöhnt: Rund um das 1914 als Schule errichtete Rathaus, das unter Denkmalschutz steht, ragt ein sperriges Baugerüst in die Höhe. Nötig ist die 2016 aufgebaute Barriere zum Schutz der Passanten, da jederzeit Ziegel vom längst renovierungsbedürftigen Dach herabstürzen könnten.

Doch nun hat dieser Zustand bald ein Ende, noch heuer wird das Dach saniert. Das ist der letzte Schritt einer Reihe von Maßnahmen, die das Gebäude wieder für bis zu 15 Jahre nutzbar machen. „Wir brauchen Zeit, da immer noch nicht entschieden ist, welche Funktion das Gebäude langfristig haben soll“, sagte Bürgermeister Marcel Fath (FW) in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Genau deshalb folgten die Gemeinderäte dem Vorschlag des betreuenden Architekten Ludwig Mittl und entschieden sich aus drei Optionen zur Dachsanierung für die „minimalinvasive“ Maßnahme. Dabei sollen im laufenden Rathausbetrieb die kaputten Biberschwanz-Dachziegel auf dem 700 Quadratmeter großen Rathausdach gegen leichte Betonsteine ausgetauscht werden. Eine Sanierungsvariante, für die das Denkmalamt die Zustimmung nach erstem Widerstand doch erteilt hat und deren Kosten mit rund 190 000 Euro relativ niedrig sind. Einziger Nachteil: Diese Eindeckung wurde nur als Zwischenlösung auf 15 Jahre genehmigt, muss dann erneut ausgetauscht werden.

Der marode Bauzustand des Rathauses ist keine Neuigkeit, sondern längst bekannt. Eine Begehung 2017 habe „fatale Ergebnisse“ geliefert, erinnerte Architekt Mittl. Doch eine umfassende, kostenträchtige Generalsanierung will man vermeiden, solange ein Nutzungskonzept für die Zukunft fehlt. 2020 wurden daher schon Büroräume umorganisiert und Türen wieder hergerichtet, um den Brandschutz zu gewährleisten. Nun besteht noch Handlungsbedarf beim Dach, ein Fachgutachten fordert bis Januar 2024 zwingend eine Sanierung. Entscheidend sei eine Lösung, für die kein Bauantrag notwendig wird, erläuterte der Architekt. Denn sobald so eine offizielle Genehmigung Pflicht ist, seien Vorgaben zu erfüllen – von Barrierefreiheit bis Gebäudeenergiegesetz. Es müsste, kurz gesagt, eine Generalsanierung erfolgen. „Das kostet 10 Millionen Euro und dauert zwei Jahre.“

Das Rathaus-Team müsste für die Bauzeit ausziehen, allein Ausweichcontainer würden mit 2,2 Millionen Euro zu Buche schlagen. Fazit des Architekten: „Wenn man sich nicht in ein Abenteuer stürzen will“, sollten die maroden Biberschwanzziegel durch leichte Betonziegel ersetzt werden. Denn für neue Biberschwanzziegel wäre ein Bauantrag zwingend, den man gerade vermeiden will.

Die Gemeinderäte folgten dem Vorschlag des Experten. „Da bleibt uns gar nichts anderes übrig, die Auslagerungskosten wären hinausgeworfenes Geld“, so Wolfgang Stadler (SPD). Auch Günter Fuchs (CSU) nennt den Vorschlag „alternativlos, denn für was Großes haben wir sowieso nicht das Geld“. Ziel sei ein Dach, „das einigermaßen sauber beieinander ist.“ Die Dacheindeckung, die jetzt teils in roten, teils in dunklen Ziegeln ausgeführt ist, soll künftig einheitlich werden. Ob rot oder grau, das will der Gemeinderat entscheiden, sobald konkrete Angebote auf dem Tisch liegen.

