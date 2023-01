Große Trauer um Anneliese Kowatsch: Ehemalige Gemeinderätin starb im Alter von 79 Jahren

Von: Petra Schafflik

Teilen

Bleibende Verdienste: Anneliese Kowatsch. © dn

Mit viel Engagement und großem Herzen hat sich Anneliese Kowatsch aus Petershausen über viele Jahre sozial und politisch engagiert. Jetzt ist die ehemalige Gemeinderätin und langjährige Kreisvorsitzende der CSU-Frauenunion im Alter von 79 Jahren verstorben.

Petershausen – „Anneliese Kowatsch wollte etwas bewegen und hat sich nie gescheut, mit anzupacken, hat mitgeredet, mit klarer Haltung, und Vorschläge gemacht. Wir verlieren einen wunderbaren Menschen und eine engagierte Weggefährtin“, sagt CSU-Kreisvorsitzender Bernhard Seidenath. Mit ihrem Engagement als Gemeinderätin habe sich Kowatsch bleibende Verdienste erworben, heißt es im Nachruf der Gemeinde.

Im Petershausener Ortsteil Ziegelberg hat sich Anneliese Kowatsch, die aus München stammt, gemeinsam mit ihrem Mann 1969 niedergelassen und ihre Familie gegründet. Beruflich war Kowatsch als Buchhalterin tätig, „aber sie war immer für die Familie da“, erzählt ihre Tochter Konny Kowatsch.

Dazu nahm das soziale Engagement stets großen Raum ein. „Sie war ein herzensguter Mensch, hat jedem geholfen“. Besonders im Ruhestand hat Anneliese Kowatsch dann ihr Engagement ausgebaut. Von 2006 bis 2008 war sie Gemeinderätin in Petershausen, zwölf Jahre leitete sie als Vorsitzende die Frauenunion im Landkreis.

In dieser Zeit hat sie auch den Partnerstein ins Leben gerufen, eine Auszeichnung, mit der Unternehmen im Landkreis geehrt werden, die sich besonders für die Gleichberechtigung einsetzen und ihren Mitarbeitern individuelle Lösungen zur Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit bieten. Auch in anderen Parteigremien wie Mittelstands-Union, Arbeitnehmer-Union, Senioren-Union und dem gesundheits- und pflegepolitischen Arbeitskreis war Kowatsch in Vorstandspositionen aktiv.

Zudem pflegte sie Kontakte zur Landes- und Bundespolitik. „Sie war vielseitig politisch engagiert und immer eine gute Ratgeberin“, betont CSU-Kreisvorsitzender Seidenath. „Wir haben über Jahrzehnte vertrauensvoll zusammengearbeitet und gemeinsam viel geschafft – politisch und gerade auch im sozialen Bereich“, sagt Christine Unzeitig als langjährige Weggefährtin in der politischen Arbeit und als Vorsitzende des Vereins Behinderte und Freunde, wo Kowatsch bis zuletzt als Schatzmeisterin aktiv war. „Es lag ihr sehr viel daran, im Verein mitzuwirken“, betont Unzeitig.

Anneliese Kowatsch hinterlässt zwei erwachsene Töchter und drei Enkel. Der Trauergottesdienst findet am Mittwoch, 18. Januar, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius in Petershausen statt. Die Urnenbeisetzung ist anschließend im Friedhof Petershausen, gemeindlicher Teil.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.