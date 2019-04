Fuchs will wiederPetershauser Bürgermeister werden

Günter Fuchs will es noch einmal wissen: 2020 möchte der Fraktionsvorsitzende der CSU im Petershauser Gemeinderat wieder Bürgermeister werden.

Das hat Fuchs am Mittwochabend bei der Jahresversammlung des CSU-Ortsverbandes im Sportheim bekannt gegeben.

Es wäre eine Rückkehr ins Rathaus: 2008 war Fuchs zum neuen Bürgermeister in Petershausen gewählt worden. Hauchdünn nur lag er damals vor der Amtsinhaberin Elisabeth Kraus. Doch Fuchs durfte nur sechs Jahre auf dem Bürgermeistersessel Platz nehmen. 2014 eroberte Marcel Fath das hohe Amt für die Freien Wähler zurück. Fath schlug den Amtsinhaber in der Stichwahl überraschend klar – mit 54 zu 46 Prozent.

Fuchs (47) ist auch beruflich in der Kommunalpolitik zuhause: Er ist Geschäftsleiter im Rathaus der Gemeinde Reichertshausen. In seiner Rede am Mittwoch kritisierte er unter anderem die aktuelle Geld- und Schuldenpolitik der Gemeinde Petershausen. Bis Ende 2020 werde der Schuldenstand der Gemeinde auf 24,5 Millionen Euro anwachsen. Zuletzt übte Fuchs auch deutlich Kritik am Standort des Kindergartens St. Laurentius an der Jetzendorfer Straße.

Bei den Neuwahlen wurde Fuchs als stellvertretender Ortsvorsitzender der Christsozialen bestätigt. Ortsvorsitzende bleibt Hildegard Weßner. Reinhard-Dietmar Sponder