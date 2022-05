40,7 Millionen Euro: Petershausen erreicht Rekordverschuldung

Von: Petra Schafflik

Die Gemeinde Petershausen muss in diesem Jahr hohe Kredite aufnehmen, um wichtige Investitionen stemmen zu können. © Monika Skolimowska/dpa

Der Petershauser Gemeinderat hat seinen Haushalt verabschiedet. Gegenwind für das Zahlenwerk kam vor allem von der CSU.

Petershausen – Diese Haushaltsberatung würde keine harmonische, zügige Sache werden, das wurde in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag rasch deutlich, als gegen 21 Uhr der Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde. Gleich zu Beginn betonte Bürgermeister Marcel Fath (FW), das Zahlenwerk spiegle exakt die Beschlüsse des Gemeinderats. Das hat allerdings zur Folge, dass Petershausen 2022 Kredite über 21,3 Millionen Euro aufnehmen wird, der Schuldenstand wächst auf 40,7 Millionen Euro. Ein Minus von 6140 Euro je Petershausener Bürger, „das ist die höchste jemals ausgewiesene Pro-Kopf-Verschuldung“, räumte der Rathauschef ein.

Und eine der höchsten in ganz Bayern, wie im Verlauf der Diskussion CSU-Gemeinderat Günter Fuchs kritisch anmerkte. Hohe Beträge fließen mit Bau von Feuerwehrhaus und Kinderhaus in wichtige Infrastruktur und der wesentliche Teil der Kredite gehe in den Ankauf von Grundstücken, erläuterte der Rathauschef. Über die Entwicklung dieser Flächen und den Verkauf von Bauland „werden wir diese Darlehen wieder zurückführen“. Eine Strategie, die der Bürgermeister seit jeher verfolgt, die aber im Gemeinderat nicht unumstritten ist.

Wohl der Grund, warum der Etat in der nicht-öffentlichen Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss nur eine knappe Mehrheit von fünf zu vier Stimmen erhielt, wie der Sitzungsvorlage zu entnehmen war. Und Anlass für Kämmerer Daniel Stadelmann, nach der detaillierten Erläuterung der Zahlen in ungewohnt deutlicher Art an die Gemeinderäte zu appellieren. Wenn jeder den Haushalt ablehne, der mit irgendeiner der mehrheitlich beschlossenen Maßnahmen in diesem Zahlenwerk nicht einverstanden sei, „dann werden wir heute ohne Beschluss rausgehen“! Soweit kam es dann nicht. Eine Mehrheit von 13 Gemeinderäten billigten den Etat, sechs Gegenstimmen kamen aus der CSU-Fraktion und von Lydia Thiel (Grüne).

Die allgemeine Haushaltsentwicklung der Gemeinde ist durchaus solide, der Verwaltungshaushalt der laufenden Aufgaben umfasst 14,3 Millionen Euro. Die Steuereinnahmen fließen trotz Pandemie ordentlich, allerdings wachsen auch die Ausgaben „signifikant“, so Stadelmann.

Allein das Defizit der Kinderbetreuung beträgt 2 Millionen Euro, die Personalausgaben wachsen um 800 000 auf 3,2 Millionen Euro, die Kreisumlage beträgt 4 Millionen Euro.

Tatsächlich ungewöhnlich hoch ist das Volumen des Vermögenshaushalts mit 16,7 Millionen Euro, was die große Investitionstätigkeit widerspiegelt, die 2022 ihren Höhepunkt erreicht, so der Kämmerer. Investiert wird auf Kredit. Bereits voriges Jahr eingeplante Darlehen über 7,9 Millionen Euro werden für den Neubau von Feuerwehr und Kinderhaus nun erst heuer aufgenommen, weil es Bauverzögerungen gab. Zusätzlich kommen 13,4 Millionen Euro neue Schulden dazu; allein 6,7 Millionen für den Erwerb von Grundstücken, die restliche Summe wird vor allem für Feuerwehr und Kinderhaus benötigt. Über den Verkauf von Grundstücken soll die Tilgung erfolgen, der Schuldenstand ab 2024 deutlich sinken.

CSU kritisiertdie Strategie

Doch die Strategie von Kämmerer und Bürgermeister missfällt Gerhard Weber (CSU). Bei zu großzügiger Baulandausweisung „reicht unsere Infrastruktur nicht“. Und die bisher veräußerten Flächen in den Baugebieten Asbach und Kollbach seien nicht zur Tilgung verwendet worden. Zudem könnten angesichts der unsicheren Weltlage die Steuereinnahmen zurückgehen. Auch Günter Fuchs (CSU) beklagte ein „Déjà-vu“. Jedes Jahr heiße es, wir brauchen Kredite und zahlen mit der Baulandentwicklung zurück. „Aber die Schulden werden immer mehr, ich glaube das nicht mehr!“ Ob er als Bürgermeister kein Feuerwehrhaus gebaut hätte, wollte Jürgen Junghans (FDP) wissen. Doch, entgegnete Fuchs, „aber nicht für 7 Millionen“. Angesichts der hohen Schulden könnten Inflation und Zinssteigerung problematisch werden, fürchtet Josef Gerer (CSU). „Dann haben wir das Heft des Handelns nicht mehr in der Hand, das ist meine Sorge!“

Grundstückskäufe gelte es zu tätigen, wenn sich die Option ergebe, „die Flächen sind jetzt auf dem Markt“, sagte Hans Scherer (FW). Auch er habe „ein bisschen Bauchweh wegen der Schulden“, sehe aber „eine gute Chance, da gut rauszukommen“. Durch die günstigen Zinsen „war es die richtige Zeit, große Projekte anzugehen“, betonte FW-Fraktionssprecherin Andrea Stang.

Und der Bürgermeister bleibt optimistisch, „dass wir die Schulden über Verkäufe hereinbringen, wenn wir ein bisschen mehr zusammenarbeiten“. Fath appellierte daher an alle Gemeinderäte, „dass wir mehr gemeinsam anpacken“.

Der Haushalt in Zahlen Das Gesamtvolumen des Gemeindeetats beträgt 31 Millionen Euro (Vorjahr: 28), davon Verwaltungshaushalt (laufende Ausgaben) 14,3 Millionen Euro, Vermögenshaushalt (Investitionen) 16,7 Millionen Euro.

Die wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt kommen aus Einkommensteuer 6,2 Millionen Euro und Gewerbesteuer 2,8 Millionen Euro. Größter Ausgabeposten ist wie immer die Kreisumlage mit 4 Millionen Euro. Für Personal gibt die Gemeinde 3,2 Millionen Euro aus, das Defizit bei der Kinderbetreuung beträgt 2 Millionen Euro.

Die beiden größten Investitionen sind das neue Feuerwehrhaus (2,7 Millionen Euro – Teilbetrag von 8,3 Millionen Euro Gesamtkosten) und der Kindergarten-Neubau (2,9 Millionen Euro – Teilbetrag von 7,8 Millionen Euro). An der Grundschule wird der Altbau saniert (325 000 Euro), Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden kosten 371 000 Euro. In den Tiefbau fließen 1,5 Millionen Euro, größte Posten sind Hochwasserschutz / Straßenentwässerung (771 000 Euro) und das Projekt Glonninsel (501 000 Euro). Für Grunderwerb sind 6,7 Millionen Euro eingeplant. Die Schulden betragen zum Jahresende 40,7 Millionen Euro (Vorjahr: 19,9 Millionen Euro). ps