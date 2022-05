Petershausen investiert ins Trinkwasser

Die elektrotechnischen Anlagen der gesamten Wasserversorgung (im Bild der Hochbehälter mit Wasseraufbereitung) werden bis Ende 2023 auf den neuesten Stand gebracht. © Schafflik

Damit rund um die Uhr bestes Trinkwasser aus dem Hahn sprudelt, ist in Petershausen einiges an technischen Anlagen nötig.

Gemeinde Petershausen muss einiges in die Wasserversorgung investieren

Da die elektrotechnische Steuerung des Brunnen- und Pumpsystems teilweise schon in die Jahre gekommen ist, hat das Fachbüro HPE im Juli 2021 eine Studie zur Erneuerung vorgelegt. Nun präsentierte Experte Franz Hofmann im Werkausschuss des Gemeinderats das konkrete Maßnahmenprogramm, um die Wasserversorgung wieder auf den aktuellen Stand zu bringen.

Dafür wird das Prozessleitsystem von Wasserversorgung und Kläranlage zusammengefasst, alle Außenstationen werden angepasst, überall Rauchmelder eingebaut, wo nicht vorhanden, Blitzschutz und Zugangskontrolle installiert.

Doch die Welt hat sich in den vergangenen Monaten verändert, es gibt weitere Herausforderungen – zum Beispiel Attacken im Internet. „Weil sich Leute überall einhacken, müssen wir die Firewall stets auf dem allerneuesten Stand halten“, betonte Hofmann.

Und das Thema Katastrophenschutz gewinne an Bedeutung, fügte Bürgermeister Marcel Fath hinzu: „Zu klären wird sein, wie lange sich die Wasserversorgung bei einem großflächigen Stromausfall aufrechterhalten lässt.“ Da gelte es zu prüfen, wie sich mit fahrbaren Notstromaggregaten Sicherheit gewährleisten lasse, erläuterte Fachmann Hofmann. Vorausschauend werden alle technischen Einrichtungen daher mit einer entsprechenden Notstrom-Einspeisesteckdose ausgestattet. Dieses Thema betreffe auch die Abwasserentsorgung. „Wir müssen in den nächsten Monaten alles durchdiskutieren“, kündigte der Rathauschef schon einmal an.

Auch für einen Stromausfall gut gerüstet

Tatsächlich ist die Wasserversorgung für den Fall eines Stromausfalls schon jetzt ganz gut gerüstet, erläuterte Werkleiter Alexander Wiringer den Gemeinderäten im Ausschuss. Ein Notstromaggregat gibt es, mit dem optimierten Pumpwerk Kollbach lasse sich dann fast das gesamte Wassernetz versorgen. Die verschiedenen Investitionen der vergangenen Jahre, die einen Ringschluss über Asbach geschaffen haben, seien genau darauf ausgelegt: „Im Notfall läuft das Netz in beide Richtungen, lässt sich von beiden Seiten versorgen.“ Und Tests, die aktuell durchgeführt wurden, hätten bereits gezeigt, dass das Leitungsnetz die notwendigen Drucksteigerungen im Notfall auch mitmacht.

Für das Investitionspaket Elektrotechnik legte Hofmann einen Maßnahmen-, Zeit- und Budgetplan vor. Das Projekt, das bis Ende 2023 abgeschlossen werden soll, kostet nun 322 200 Euro, im Sommer 2021 waren noch 256 900 Euro veranschlagt. Eine Kostensteigerung, die angesichts der aktuellen Lage in der Baubranche niemanden überraschte. „Es ist sehr wichtig, die Wasserversorgung von der technischen Seite auf den neuesten Stand zu bringen“, betonte Hans Scherer (Freie Wähler). Das sehen alle Gemeinderäte so, die das Konzept einstimmig billigten.

