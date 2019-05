Petershausen ist auf dem Weg ins digitale Schulzeitalter

Die Grundschule Petershausen soll digital auf den neuesten Stand gebracht werden. So sollen interaktive Tafeln, Lehrer-PCs oder Tablet-PCs für die Schüler angeschafft werden. Das gefällt in Gemeinderat nicht jedem.

Im Rahmen des Erweiterungs- und Umbaus soll die Grundschule Petershausen auch informationstechnisch auf den aktuellen Stand kommen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung erklärte Tobias Frischholz, Lehrer an der Mittelschule Indersdorf und in den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck für die medienpädagogisch-informationstechnische Beratung von Grund- und Mittelschulen zuständig, wie dies umgesetzt werden kann.

Sein Konzept sieht digitale Großbilddarstellungen entweder über Whiteboards – das sind interaktive Tafeln mit Touch-Monitor– sowie, feste Lehrer-PCs in den Klassenräumen, Dokumentenkameras oder Beamer, ein Schul-Netz und in einem zweiten Schritt Tablet-PCs für die Schüler vor. Dabei gebe es Tafeln, die sowohl digital als auch analog verwendbar seien. Vernünftige Lautsprecher sollen dafür sorgen, dass alle Geräte im gesamten Klassenraum hörbar seien. iPads mit dem Betriebssystem IOS von Apple sollen als Dienstgeräte der Lehrkräfte fungieren. Die Lehrer könnten diese iPads auch von zu Hause aus verwenden. Der Haken an der Sache: Derzeit fehlen noch die Fördermittel vom Freistaat, die ihrerseits von den noch ausstehenden Bundesmitteln für die Digitalisierung der Schulen abhängig sind.

„Es geht darum, digital mündige Bürger heranzubilden“, sagte Tobias Frischholz in der jüngsten Sitzung des Petershausener Gemeinderats, als die Vorbereitung einer Ausschreibung zur Debatte stand. Und: „Wir haben in den vergangenen zehn Jahren in der informationstechnischen Bildung dermaßen geschlafen, dass wir international bereits im Hintertreffen sind“, so Frischholz. Damit nahm er Skeptikern wie Jürgen Junghans (parteilos) den Wind aus den Segeln. Junghans ist zwar für Lehrer-Computer, Dokumentenkameras oder Beamer sowie Whiteboards, aber gegen Tablet-PCs für die Schüler. Der Grund: „Kinder und Jugendliche sitzen schon viel zu viel am PC“, so Junghans.

Für Albert Kirmair (CSU) ist es wichtig, dass junge Menschen erst einmal ihre Persönlichkeit entwickeln. Er verwies in diesem Zusammenhang auf Studien, die vorschlagen, Kindern bis zum zehnten Lebensjahr jeglichen Bildschirm zu verbieten. Grundschulleiterin Ulrike Schneider-Güll hingegen gab zu bedenken, dass es nicht reiche, den Eltern allein die Medienkompetenz zu überlassen. Es gehe vielmehr um „lebendigen und effektiven Unterricht“.

Daniel Lettmair (CSU) meinte: „Das digitale Zeitalter ist schon da und kommt nicht erst. Die Kinder sollen diese Kompetenzen erlernen. 70 bis 80 Prozent des Unterrichts bleiben ohnehin analog.“ Deshalb nannte er Frischholz’ Paket für die Grundschule Petershausen „absolut klasse“. Bernhard Franke (SPD) sagte, durch das Konzept werde ein Ausgleich für Kinder aus unterschiedlich medienkompetenten Elternhäusern geschaffen, was er sehr gut fand. Rektorin Schneider-Güll fügte hinzu: „Das ganze Kollegium war bei der Präsentation des Konzepts in der Schule begeistert. Das ist ab der ersten Klasse einsetzbar.“

Auf die Euphoriebremse trat hingegen Gemeinde-Geschäftsleiter Daniel Stadelmann. Für die zwölf Klassenzimmer im Altbau seien zwar 100 000 Euro vorgesehen, davon 75 000 für 2019. Und der Zuschuss sei schon 2018 beantragt worden. Aber die Fördermittel für 2019 und 2020 würden noch nicht ausgegeben, bis klar sei, was mit den Bundesmitteln ist. Stadelmann sprach daher von einer „Hängepartie“. Sein Vorschlag: die Ausschreibung erst mal vorzubereiten und abzuwarten, bis die Förderzusage vorliege.

Bürgermeister Marcel Fath (FW) stellte fest: „Die Versorgung von außen, also Anschlüsse und Provider, und das W-LAN haben wir auf den Weg gebracht. Jetzt geht’s um die Endgeräte.“ Und um einen Systembetreuer. Den, so zweiter Bürgermeister Wolfgang Stadler (SPD), „braucht man unbedingt“. Das sieht Frischholz anders: „Das müssen die Lehrer in ihrer Freizeit machen. Es gibt keinen Systembetreuer.“

Doch Gerhard Weber (CSU) warnte: „Wir sollten die Erwartungshaltung an die Lehrer nicht zu hoch schrauben.“ Die Sachaufwandsträger aller Grundschulen im Landkreis sollten sich auf ein gemeinsames System verständigen. Bürgermeister Fath hielt dagegen: „Wir Bürgermeister diskutieren das schon ganz intensiv. Aber die Schulen gehen ganz individuelle Wege. Eine ganz gleiche Technik wird es daher am Ende nicht geben.“

Schließlich stimmte der Gemeinderat dem von Frischholz vorgelegten Konzept gegen die Stimme Albert Kirmairs zu und beauftragte die Verwaltung, die Ausschreibung vorzubereiten. R.-Dietmar Sponder