100 Jahre Kirchenchor: „Ein fester Anker in der Woche“

Von: Petra Schafflik

Teilen

Zum Jubiläum des Kirchenchors arbeitete sich Chorleiterin Maria Schließer durch alte Unterlagen und Dokumente. © ps

Der Petershauser Kirchenchor wird 100 Jahre alt. Zur Feier dieses Jubiläums findet an diesem Samstag eine ganz besondere Vorabendmesse statt.

Petershausen – Es waren auch in Petershausen unruhige Zeiten damals, in den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts. Dennoch oder vielleicht gerade deswegen taten sich um 1922 einige Männer und Frauen zusammen, um auf Initiative von Max Spann, Oberlehrer und später Ehrenbürger der Gemeinde, einen Kirchenchor ins Leben zu rufen.

Schon bald wagten sich die Sänger und Sängerinnen auch an anspruchsvolle Werke der Kirchenmusik, begleiteten nicht nur die Pfarrgemeinde musikalisch durchs Kirchenjahr, sondern bereicherten auch das kulturelle Leben der Gemeinde.

An diesem Samstag, 19. November, feiert der Kirchenchor sein 100-jähriges Jubiläum und gestaltet musikalisch die Vorabendmesse in der Pfarrkirche Sankt Laurentius. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Alle Gründungsmitglieder sind nicht bekannt, erste Chorleiter und Organisten waren laut Gemeindechronik zunächst Oberlehrer Spann, ab 1925 kam Hauptlehrer Roman Niedermayer dazu, später übernahmen Schwester Cöline und dann Schwester Euphrata bis 1963.

Die Probenorte wechselten, aber der Probentermin war fix

Eine fortlaufende Historie der ersten Jahrzehnte gab es bisher nicht, aber Maria Schließer, die 1973 zum Ensemble kam und den Chor seit 1994 leitet, hat fast 50 Jahre Kirchenchor miterlebt. Und sich anlässlich des Jubiläums durch Dokumente, Fotos und Unterlagen gearbeitet. Sie erinnert sich noch gut: Als sie als junge Lehrerin nach Petershausen gekommen ist, habe sie gedacht: „Schaust mal beim Kirchenchor vorbei“, erzählt die heute 74-Jährige. Damals war Rudolf Neukirch Chorleiter, dem Konrad Geisenhofer folgte. Schließer begleitete die Proben am Klavier, bevor sie später die Chorleitung übernahm. Geprobt wurde über all die Jahrzehnte an den verschiedensten Orten, unter anderem in der Schule, im Benefiziatenhaus, in der ehemaligen Gaststätte Bauer, seit 1984 im Pfarrheim.

„Die Orte haben gewechselt, aber was die 100 Jahre Kirchenchor verbindet, ist der Mittwoch als Probentag. Ein fester Anker in der Woche“, erzählt die Chorleiterin. Das Repertoire des Kirchenchors umfasst deutsche kirchliche und weltliche Lieder, lateinische Messen verschiedener Komponisten, immer wieder wurden anspruchsvolle Werke einstudiert, etwa die Krönungsmesse von Mozart zum Chorjubiläum zum 80-jährigen Bestehen 2002.

Über die 100 Jahre seines Bestehens begleitete der Kirchenchor die Primizen von Martin Daurer (1937), Amit Martin Sinha Roy (1999) und Christoph Stürzer (2011), sang bei verschiedenen Priesterjubiläen. Die Musiker sangen bei Hochzeiten und Beerdigungen, bei hohen Kirchenfesten, wirkten bei weltlichen Veranstaltungen mit, oft auch mit anderen Petershausener Chören.

Zuletzt hatte Corona dem Kirchenchor eine längere Pause verordnet, erst diesen Sommer wurden die Proben wieder aufgenommen. „24 Sänger und Sängerinnen waren wir mal, aber die Pandemie hat uns sehr auseinandergebracht“, erzählt die Chorleiterin. Deutlich weniger Männer und Frauen kommen, „jede Woche sind die Stimmen wieder anders besetzt, weil jemand fehlt“.

Doch einen runden Geburtstag verschiebt man nicht. „Wir wollen jetzt feiern, obwohl wir geschwächt sind“, sagt Schließer. Schließlich ist der Kirchenchor nicht nur ein musikalisches Ensemble, sondern auch eine Gemeinschaft und gerade das Miteinander sei aktuell besonders wertvoll. Deswegen hofft die Chorleiterin, dass es im 100. Jahr nach der Gründung mit dem Chor wieder aufwärts geht. „Dass wir weiter gemeinsam Freude haben am Singen und an der Musik.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.