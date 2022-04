Fast drei Jahrzehnte im Dienst der Pfarrei: Mesnerin feierlich verabschiedet

Von: Petra Schafflik

Viele Jahre haben Renate Berberich, Maria Fuß, Katharina Schmiedl und Marianne Wolf sich ehrenamtlich engagiert und mitgeholfen, die Pfarrkirche Sankt Martin in Kollbach zu schmücken. © Petra Schafflik

Mesnerin Marianne Schönberger ist in der Pfarrkirche St. Martin in Kollbach verabschiedet worden. Fast 30 Jahre stand sie im Dienst des Herrn.

Petershausen/Kollbach – Fast drei Jahrzehnte war Marianne Schönberger in der Pfarrei Sankt Martin in Kollbach als Mesnerin im Dienst. Nachdem sie jetzt Ende März in den Ruhestand getreten ist, wurde sie im Rahmen des feierlichen Hochamts am Ostersonntag in der Pfarrkirche Sankt Martin verabschiedet. Mit dem Lied „Viel Glück und viel Segen“ wünschte ihr dann die ganze Kirchengemeinde auch musikalisch alles Gute für die Zukunft.

Den Dienst von Marianne Schönberger, die bereits 1994 zunächst ehrenamtlich die Tätigkeit als Mesnerin aufgenommen hatte und ab 1996 dann in Teilzeit angestellt war, würdigte Pfarrer Peter Dietz. Denn die Mesnerei, die Schönberger 28 Jahre ausübte, ist eine wichtige Aufgabe, umfasst vielfältigste Tätigkeiten, vom Vorbereiten der Gottesdienste über die Reinigung der Kirche bis hin zu Blumenschmuck und Dekoration gemäß dem Kirchenjahr.

Zudem gilt es, Aushänge zu erledigen und sich um alles zu kümmern, was Seelsorger oder Ministranten benötigen. Und bei Bedarf hat Marianne Schönberger auch anderswo, etwa in Sankt Laurentius in Petershausen, als Mesnerin ausgeholfen.

Mesnerin Marianne Schönberger wurde in Sankt Martin in Kollbach herzlich in den Ruhestand verabschiedet. © ps

Tätig wurde Marianne Schönberger nicht nur bei regulären Gottesdiensten, sondern auch bei Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, Erstkommunionen und anderen kirchlichen Festen. So wichtig der Mesnerdienst ist, so unauffällig läuft er oft im Hintergrund ab, so Pfarrer Dietz. „Die Mesnerin ist oft die erste, die vor dem Gottesdienst die Kirche betritt, und die letzte, die nach dem Gottesdienst die Kirche wieder verlässt.“

Marianne Schönberger hat ihre Aufgaben stets nicht nur zuverlässig erledigt. „Es gab auch ein gutes Miteinander mit den Pfarrern, Diakonen, pastoralen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und allen, die noch am Gottesdienst beteiligt waren.“

Auch wenn sie sich immer gerne im Hintergrund gehalten habe, half Schönberger auch außerhalb des Mesnerdienstes in der Pfarrei mit. „Das Engagement in und für die Kirche war ihr wichtig“, so Dietz.

Für ihren Dienst erhielt Marianne Schönberger die Ehrenurkunde des Mesnerverbands im Erzbistum München und Freising und einen Gutschein für Pflanzen für ihren Garten. Die Kollbacher Minis überreichten Blumen.

In der Pfarrei Sankt Martin war ursprünglich ein vierköpfiges Team im Mesnerdienst tätig. Doch da mit Josef Schmid ein Mitglied verstorben ist und nach Erika Seitz jetzt auch Marianne Schönberger aufhört, ist aktuell nur noch Rosina Kirmair im Dienst. Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin wäre herzlich willkommen.

