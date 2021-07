Petershausen: Peugeot-Fahrer rammt Linienbus

Polizei sucht Zeugen

Ein Peugeot-Boxer-Lenker hat am Montag in Petershausen beim Rückwärtsfahren einen Linienbus gerammt. Ein Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Petershausen ‒ Der 36-Jährige wollte um 7.05 Uhr aus einem Grundstück in die Bahnhofstraße einfahren. Der Mann aus Hilgertshausen übersah dabei einen aus Richtung Bahnhof kommenden Linienbus, es kam zur Kollision.

In dem Bus der Linie 728 befanden sich laut Polizei mehrere Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Schulen. Die Insassen waren vor Eintreffen der Streife bereits in einen weiteren Bus umgestiegen und nicht mehr am Unfallort . Es entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Im Nachgang wurde der Polizei bekannt, dass sich ein Mädchen leicht verletzte.

Verletzte des Unfalls sollen sich unter Telefon 0 81 31/56 10 bei der Polizei melden. pid