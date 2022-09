Nach enormer Kostensteigerung: Projekt „Glonninsel“ auf unbestimmte Zeit zurückgestellt

Die Umgestaltung startet auf der von Mühlbach und Glonn umströmten Insel. © Grafik: mm

In nicht-öffentlicher Sitzung hat der Gemeinderat Petershausen einstimmig die Ausschreibung für das Projekt „Wassererlebnis Glonn“ zurückgezogen und damit das Projekt vorerst auf Eis gelegt.

Petershausen ‒ „Die eingegangenen Angebote für die Erstellung eines Wegenetzes und eines Zugangs zur Glonn lagen mehr als 77 Prozent zwischen günstigstem und teuerstem Anbieter auseinander“, so Bürgermeister Marcel Fath in einer schriftlichen Stellungnahme. Mit einer Angebotssumme des günstigsten Bieters von über 670 000 Euro wäre das Projekt laut Fath 71 Prozent teurer gewesen, als noch im April 2022 im Bauentwurf erwartet. Dabei sei mit dieser Ausschreibung der zweite Teil des Projektes auf dem ehemaligen Volksfestplatz noch gar nicht berücksichtigt gewesen. Beide Projektteile zusammengenommen würden damit mehr als 1,2 Millionen Euro kosten, so der Bürgermeister.

Fath: „Der Gemeinderat war sich darüber einig, dass bei derartigen Rahmenbedingungen ein freiwilliges Projekt zur Naherholung und Freizeitgestaltung gegenüber den Mitbürger keinesfalls vertretbar ist. Da die Entwicklungen der Bauindustrie derzeit unvorhersehbar sind, wurde das Projekt damit auf unabsehbare Zeit zurückgestellt.“ Die fertigen Planungen und der über viele Jahre hart erarbeitete positive wasserrechtliche Bescheid würden eine fundierte Grundlage darstellen, um das Projekt zu gegebener Zeit erneut auf den Weg zu bringen, so Fath. „Dann zu hoffentlich vertretbaren Kosten.“

Dort, wo jetzt nur eine wilde Wiese ist, soll das Freizeit- und Erholungsgelände entstehen (wir berichteten). Erste Planungen gab es 2017, im Januar 2022 dann die Entscheidung, das Vorhaben in zwei Bauabschnitten zu realisieren. Das Vorhaben ist ein lang gehegter Wunsch der Bürger, die gerne die bisher unzugängliche Fläche nutzen würden und den Fluss stärker zugänglich gestaltet sehen wollen. dn

