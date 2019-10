Richtfest für 60 Wohnungen an der Ziegelei

Der Rohbau ist fertig. An der Ziegelei in Petershausen durfte gefeiert werden. 60 moderne Wohnungen sollen hier entstehen. Beim Richtfest zeigten sich alle Gäste beeindruckt.

VON YVONNE OMLOR-BREILING

Petershausen–Blauweisser Himmel, strahlender Sonnenschein – perfekter könnte an einem Tag im Oktober ein Richtfest nicht ausfallen. Es fand an der alten Ziegelei in Petershausen statt, wo 60 Mietwohnungen entstehen. Zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung, Planung sowie der Nachbarschaft waren dabei und feierten mit dem Privatinvestor Johannes Schneider. Schneider trifft den Zahn der Zeit mit Zwei-, Drei-, sowie Vier-Zimmer-Wohnungen mit barrierefreiem Zugang sowie Aufzügen, die bis in die Dachgeschosswohnungen reichen.

Eine Seniorin zeigte sich davon sehr angetan, da sie ihren Mann, der nicht mehr mobil ist, in einer solchen Wohnung besser betreuen könne. Günstig ist zudem die Nähe zum S-Bahnhof, der in nur wenigen Gehminuten zu erreichen ist, sowie die nah gelegenen Einkaufsmöglichkeiten. Aber nicht nur für Senioren ist das Bauvorhaben in der Unterfeldstraße eine Möglichkeit, sich freier zu bewegen. Für Familien mit Kindern sowie Studenten ist es ebenfalls interessant.

Aber wer steckt eigentlich hinter dem Privatinvestor Johannes Schneider? Johannes Schneider, geboren in München, wuchs bis zum jungen Erwachsenenalter in Petershausen auf. Bis heute lebt dort noch ein Großteil seiner Familie. Er erlernte den Beruf des Kaufmanns der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und entschloss sich danach, noch Betriebswirtschaftslehre mit dem Fokus auf Immobilien zu studieren. „Schon immer habe ich mich für die Immobilienwirtschaft interessiert“, so Schneider. 2002 zog es ihn nach Berlin.

Schneiders Großeltern gehörte die „alte Ziegelei“ in Petershausen. „Ziegel liegen mir am Herzen!“, meint Schneider. Deshalb besteht der Komplex nicht aus Beton, sondern wurde mit Ziegeln hochgezogen.

Schneider möchte, dass der gesamte Bau weiterhin in privater Hand verbleibt. So sei dieser, laut Schneider, besser und einfacher zu verwalten.

Die ersten Pläne für die Unterfeldstraße existieren seit 1989. Überarbeitet wurden sie im Jahr 2000. Unterstützung bezüglich des Bauvorhabens erhielt Schneider durch Bürgermeister Marcel Fath. Dieser war von Anfang an der Meinung, dass das Bauvorhaben eine „Bereicherung für Petershausen“ sei. Im Frühjahr 2020 soll mit den Vermietungen begonnen werden. Dies wird ein Dienstleister übernehmen. Es wird viel Nachfrage aus der Region erwartet.

Eröffnet wurde die anschließende Feier von Schneiders Sohn Heinrich, der das erste Stück des Spanferkels in Empfang nehmen durfte. Die anderen Gäste folgten ihm gern.