Romantische Serenade in nüchterner Halle

200 Zuhörer in Petershausen begeistert

Von Petra Schafflik schließen

Romantische Melodien nicht unter dem Abendhimmel, sondern in der nüchternen Mehrzweckhalle: Das Konzert des Petershausener Kammerorchesters wurde aufgrund des Wetters nach drinnen verlegt. Am Ende zählte nur eines: Musik macht einfach Freude!

Petershausen – Im Licht der milden Abendsonne im idyllischen Innenhof der Schule sitzen und entspannt der mitreißenden Musik des Petershausener Kammerorchesters lauschen: Beinahe wäre am Sonntagabend dieses wunderbare Konzept des Kulturförderkreises für eine Open-Air-Serenade aufgegangen. Doch dann machte das wechselhafte Wetter der Idee einen Strich durch die Rechnung. „Um 15 Uhr haben wir entschieden, alles nach drinnen zu verlegen“, sagte Barbara Blickle, Vorsitzende des Kulturförderkreises.

Romantische Melodien also nicht unterm Abendhimmel, sondern in der nüchternen Mehrzweckhalle. Das Petershausener Publikum nahm es gelassen. „Schade ist es schon, aber immerhin einmal wieder ein Konzert“, das war vielfach zu hören. Wie sehr die Zuhörer das Live-Erlebnis vermisst haben, zeigte die enorme Resonanz: 202 Reservierungen waren bei Organisatorin Barbara Blickle eingegangen für den kostenfreien Musikgenuss. Dieser Zuspruch freut Blickle, selbst Mitglied im Kammerorchester, die sich bestätigt sieht, wenn sie sagt: „Musik macht einfach Freude und ist ein Lebenselixier.“

Auch die Musiker haben Auftritte und Publikum ganz offensichtlich vermisst, die Freude am gemeinsamen Musizieren, am direkten Kontakt zu den Zuhörern war unübersehbar. So führte Orchesterleiter Eugen Tluck souverän und in bester Laune durch ein ambitioniertes wie mitreißendes Programm.

Samuel Voiler (14) ein großartiges Talent

Das 17-köpfige Orchester brachte inspirierende Werke weniger bekannter Komponisten zur Aufführung, wie etwa das Konzert für zwei Flöten von Anton Starnitz. Ein Stück, bei dem mit ihrem virtuosen Querflötenspiel die beiden Solisten Pavel und Samuel Voiler, Vater und Sohn, brillierten. Der 14-jährige Samuel ist ein großartiges Talent gleich auf mehreren Instrumenten, spielt auf professionellem Niveau nicht nur Querflöte, sondern auch Klavier und Geige. Seit Jahren gewinnt Samuel Voiler diverse Musikwettbewerbe auf verschiedenen Instrumenten, zuletzt erlangte er aktuell beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert den zweiten Platz als Flötist, wie Orchesterleiter Eugen Tluck stolz berichtete.

Im durchdacht konzipierten Programm fanden sich auch „Ohrwürmer“ und bekannte Stücke, wie die kleine Nachtmusik von Mozart oder der Frühlingsstimmen-Walzer von Johann Strauß. Das begeisterte Publikum „erklatschte“ sich schließlich nicht nur die obligatorische Zugabe, die Orchesterleiter Tluck natürlich eingeplant hatte. Aber auch nach der souverän inszenierten „kleinen Lachmusik“, einer musikalischen Parodie auf Mozarts Nachtmusik, wollte der Applaus nicht enden. Die Kammermusiker spielten erneut aus dem Programm den swingenden Foxtrott Da Capo aus den 1930er Jahren, so dass sich die Zuhörer beschwingt und bester Laune auf den Heimweg machten.