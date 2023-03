Teenager züchtet Azolla-Pflanzen: Er packt an, um den Klimawandel bremsen!

Von: Petra Schafflik

Im Versuchsbecken wachsen schon zarte Azolla-Pflänzchen: Benjamin Sedlmair (15) aus Petershausen hat im heimischen Garten ein Becken ausgehoben, mit Regenwasser gefüllt und den Schwimmfarn angepflanzt. Das Besondere an der Pflanze ist, dass sie der Atmosphäre große Mengen Kohlendioxid und Stickstoff entzieht. © ps

Bei der Vorbereitung auf ein Physik-Referat ist Benjamin Sedlmair auf Azolla und dessen besondere Eigenschaften gestoßen. Nun pflanzt er den Schwimmfarn in zwei Versuchsbecken an. Ziel des 15-jährigen Pioniers aus Petershausen: den Klimawandel bremsen!

Petershausen – Die regionale Biolandwirtschaft stärken und den Kohlendioxidausstoß effektiv kompensieren: Mit dem Anbau des Wasserfarns Azolla ist Benjamin Seldmair (15) auf ein interessantes Verfahren aufmerksam geworden, mit dem sich beide Ziele erreichen lassen könnten. Die unscheinbare Schwimmpflanze sprießt an der Wasseroberfläche, wächst bei günstigen Bedingungen rasant und entzieht der Atmosphäre – quasi nebenbei – bis zu 15 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr und Hektar, deutlich mehr als Wald. Gleichzeitig ist Azolla ein hervorragendes eiweißreiches Futtermittel in Bioqualität.

Gerade hat der 15-jährige Gymnasiast ein Versuchsbecken im elterlichen Garten in Petershausen angelegt, und nahe dem Kreithof soll Azolla in einer mit Folie ausgelegten Mulde wachsen. Doch Benjamin Sedlmair denkt größer: Die Methode möchte er künftig unternehmerisch nutzen. Und so den Klimaschutz in der Region und womöglich darüber hinaus voranbringen.

Auf Azolla und seine besonderen Eigenschaften stieß Benjamin Sedlmair, der die zehnte Klasse am Dachauer Ignaz-Taschner-Gymnasium besucht, bei Recherchen für ein Physikreferat zum Klimawandel. Er beschäftigte sich dabei auch mit den natürlichen Kohlendioxid-Schwankungen in der Erdgeschichte und stieß auf das sogenannte Azolla-Ereignis (siehe Kasten). „Ich war sofort fasziniert.“ Also suchte er weitere Informationen.

Tatsächlich wird der Wasserfarn, der vor 50 Millionen Jahren das Erdklima so massiv beeinflusst hat, noch heute etwa in Indien als eiweißreiches Futter in der Landwirtschaft verwendet. Und in überfluteten Reisfeldern sprießt Azolla und wird als Gründünger in den Boden eingearbeitet.

FU Berlin forscht ebenfalls zur Frage: Kann Azolla den Klimawandel aufhalten?

Doch das Potenzial dieser unscheinbaren Pflanze ist nach Ansicht von Benjamin Sedlmair damit längst nicht ausgespielt. „Zur Kompensation von Kohlendioxid wird Azolla noch nicht eingesetzt.“ Diese Idee ist nicht weltfremd, sondern könnte sich als zukunftsweisend zeigen. Das sieht auch die Wissenschaft so. An der Freien Universität Berlin etwa läuft ein staatlich gefördertes Forschungsprojekt zur Frage: „Kann die Azolla-Pflanze den Klimawandel aufhalten?“ Und eine international aufgestellte Azolla-Foundation sieht sich als Plattform zum Wissensaustausch über die Pflanze und ihre besonderen Eigenschaften.

Doch Benjamin Sedlmair will nicht theoretisieren, sondern konkret anpacken. „Geforscht wird genug, wir müssen endlich ins Machen kommen“, sagt er ungeduldig. Das Wissen und die Technik sei da. „Jetzt geht es ums Umsetzen und darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und Überzeugungsarbeit zu leisten.“ Also hat er losgelegt. Und über den Winter die Frostresistenz von Azolla ausprobiert. Jetzt im Frühjahr hat er im heimischen Garten auf 1,5 auf 3,5 Meter ein Becken ausgehoben und mit Regenwasser gefüllt, dort wachsen zarte Azolla-Pflänzchen. Pudelwohl fühlen sich die Farne bei Temperaturen um 25 Grad, „aber zwischen 0 und 30 Grad können sie überleben“.

Jetzt heißt es auf ein warmes Frühjahr hoffen. Sobald der Wasserspiegel mit dichtem Bewuchs bedeckt ist, Ende Mai, Anfang Juni, könnte es soweit sein, will Sedlmair mit einem Kescher ernten.

Ähnlich, nur größer, ist ein weiterer Versuch am Kreithof angelegt. Dort hat der Schüler einen trockengefallenen Teich mit Folie ausgelegt, jetzt fehlt noch ausreichend Wasser, dann will er dort ebenfalls Azolla anpflanzen. Hofbesitzer Georg Seitz, der dem Schüler die Fläche überlassen hat, beobachtet das Verfahren mit Interesse. Und ist gleichzeitig Teil des Versuchs, denn seine Hühner sollen erste Azolla-Ernten als Futter erhalten. „Wenn junge Leute sich für Natur und Klimaschutz einsetzen, bin ich gerne bereit, das zu unterstützen“, sagt Seitz.

Benjamin Sedlmairs Idee: Azolla auch auf Firmendächer!

Mit Azolla als günstig zu erzeugendem, hochwertigem Futter in Bioqualität könnten mehr Landwirte als bisher ihre Tiere in ökologischer Weise halten, hofft Benjamin Sedlmair. Und da die Pflanze enorm viel Kohlendioxid aufnimmt, ließe sie sich einsetzen, um den Klimawandel zu bremsen.

Aktuell gibt es Versuche, Kohlendioxid mit technischen Verfahren aus der Luft zu holen und unter der Erde zu speichern. Carbon Capture and Storage (CCS) heißt diese Methode. „Sauteuer“, so der 15-Jährige. Und dabei nicht ohne Risiko, denn die Speicher können undicht werden. Die Kohlendioxid-Kompensation durch Azolla-Anbau sei dagegen ein natürlicher Prozess. Weil der Farn in flachem Wasser gedeiht, könnten Unternehmen auf geeigneten Firmendächern mit Azolla ihre CO2-Emissionen direkt vor Ort kompensieren, so seine Idee.

Und der Schüler denkt weiter: In Weltregionen mit geeignetem Klima ließe sich der Wasserfarn in künstlich angelegten, großflächigen Becken anbauen. Und so auf natürliche Art der CO2-Gehalt der Atmosphäre massiv reduzieren. Doch das ist Zukunftsmusik. Jetzt wird Benjamin Sedlmair erst einmal beobachten, wie sich seine Azolla-Pflanzen in den Versuchsbecken machen.

Das Azolla-Ereignis Hinweise, wie massiv die Azolla-Pflanze den Kohlendioxid-Gehalt der Luft senken kann, gibt das sogenannte Azolla-Ereignis. So bezeichnet man ein Phänomen, das auf der Erde vor 49 Millionen Jahren stattgefunden hat. Damals kam es zu einer Massenvermehrung von Azolla, die so viel Kohlendioxid verbrauchte, dass die Temperaturen weltweit sanken. Das damals herrschende Warmklima wurde langsam ins heutige Eiszeitalter überführt. Diesen Zusammenhang könnte man nutzen, um dem aktuellen CO2-Anstieg mit großflächigen Azolla-Pflanzungen zu begegnen. ps