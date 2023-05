Kooperationsprojekt von Fischereiverein und Petershauser Schule: Das lebt alles an und in der Glonn

Von: Petra Schafflik

Was zappelt denn da? Die Kinder inspizieren mit Hilfe einer sogenannten Becherlupe ihren „Fang“ aus der Glonn. © ps

„Hier bewegt sich was!“, „Wir haben schon drei gefunden!“, „Was ist das eigentlich?“ Neugier und Entdeckerfreude waren groß bei den Drittklässlern der Grundschule Petershausen, die vom Glonntal Fischereiverein zum Aktionstag „Fischer machen Schule“ eingeladen waren.

Petershausen ‒ Ausgerüstet mit Gummistiefeln und robuster Kleidung gingen die 70 Mädchen und Buben unter fachkundiger Anleitung der Vereinsaktiven der spannenden Frage nach: „Was lebt denn so an und in der Glonn?“ Am Vereinsgelände beim Ostermeier Weiher konnten die Kinder aktiv werden, forschen, erkunden und spannende Fakten selbst herausfinden. Das Kooperationsprojekt mit der Schule, von der Gemeinde mit einer spendierten Brotzeit unterstützt, haben die Fischer heuer zum dritten Mal angeboten.

Wieder mit großem Erfolg: Den ganzen Vormittag über waren gut ein Dutzend Ehrenamtliche im Einsatz, und das mit viel Geduld, langjähriger Praxiserfahrung und ganzem Herzen. „Es macht uns Freude, unser Wissen lebendig und anschaulich zu vermitteln“, sagt Vorsitzender Walter Fröhlich zu der durchaus aufwändigen Aktion.

Besonders spannend war es für die Kinder dort, wo sie selbst aktiv werden konnten: Am Ufer der Glonn etwa, wo sie mit kleinen Schüsseln aus dem Fluss Kies, Schlamm und Wasser aufnahmen. Dann hieß es, genau hinzuschauen: Dort, wo sich etwas bewegte, wurden kleine Lebewesen in eine Becherlupe umgesetzt. „Was ist das?“ Um das herauszufinden, ging’s mit dem „Fang“ zurück zum Vereinsgelände, wo Mikroskope für eine nähere Untersuchung aufgebaut waren. Nach und nach wurden Eintagsfliegen, Bachflohkrebse und Libellenlarven identifiziert.

Dann erfuhren die Kinder, dass diese winzigsten Lebewesen wichtig sind in der Nahrungspyramide, damit von der Jungforelle bis zum kapitalen Hecht alle Fische eine Chance haben, zu überleben.

Aber welche Fische leben in den örtlichen Weihern oder der Glonn? Auch darüber hörten die Buben und Mädchen mehr, lernten Merkmale bei einem lustigen Puzzle, beobachteten einige am Morgen frisch aus dem Wasser geholte Fische in einem Aquarium und konnten Abbildungen auf einem Plakat vergleichen. Mit Feuereifer dabei waren alle, als es eine Trockenübung mit Angelruten gab.

Beim Aktionstag informierte Jugendleiter Florian Binder, auch über die Aktivitäten der Fischerjugend. Ein spannender, lehrreicher Vormittag, der möglich machte, was der beste Unterricht nicht leisten kann. Nämlich Wissen und Zusammenhänge in der Praxis zu erleben und zu begreifen. „Die Kinder sind total begeistert und haben sich viel gemerkt“, betonte denn auch Lehrerin Monika Seidel.

Nicht nur, dass das Fischer-Projekt genau in den Lehrplan passt. Pädagogen und Vereinsaktive sind sich einig: „Es geht um Wertschätzung für die Natur und um das Wissen, dass jedes Tier und jede Pflanze einen Sinn hat.“ Die Kinder waren vom erlebnisreichen Vormittag bei den Petershauser Fischern begeistert. Eine Schülerin stellt kurz und bündig fest: „Einfach cool, dass wir hier sein können!“

