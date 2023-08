Klimaschutz kommt voran: Petershauser Gemeinderat beschließt weitere Planungen für Solarparks in Sollern und Lindach

Von: Petra Schafflik

Während der Gemeinderat der Investor-Anfrage für einen Solarpark Oberhausen eine klare Absage erteilt hat, kommen die Planungen für die Solarparks Lindach und Sollern voran.

Petershausen – Für die Freiflächenanlage, die das Unternehmen GP Joule auf einer Fläche von 21 Hektar zwischen Lindach und Ziegelberg errichten möchte, wurde vom Gemeinderat jetzt einstimmig der Feststellungsbeschluss gefasst für die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans.

Das parallel laufende Verfahren für einen Bebauungsplan „Solarpark Lindach“ steht im September wieder auf der Tagesordnung. Dann wird auch ein Gutachten zu den klimaökologischen Auswirkungen vorgestellt.

Behandelt werden ebenfalls Einwendungen von Behörden sowie von Bürgern aus Ziegelberg, die der geplanten Anlage kritisch gegenüberstehen. Durch diese Einwände, das ist offenbar absehbar, werden sich Änderungen im Entwurf ergeben. Die Folge: „Wir werden eine dritte Auslegung benötigen“, kündigte Bürgermeister Marcel Fath (FW) schon einmal an.

Auch der Solarpark Sollern kam einen Schritt voran: Den Vorentwurf eines Flächennutzungsplans hat der Gemeinderat mehrheitlich gebilligt. Allerdings erst nach intensiver Diskussion. Die Debatte kam überraschend. Zwar gab es bei Vorstellung des Projekts im März bereits Kritik und am Ende Gegenstimmen der CSU-Fraktion. Doch im Juli passierte die von Eckhard Emmel vorgestellte Planung dann mit einstimmigem Votum den Bauausschuss.

Bei Sollern plant bekanntlich die Volksbank Raiffeisenbank als Vorhabensträger auf 7,5 Hektar einen Solarpark. Dagegen gab es im Gemeinderat jetzt erneut Einwände. In der gemeindlichen Potentialanalyse Solar sei diese Fläche nicht enthalten, beklagte Gerhard Weber (CSU). Doch wenn der Gemeinderat die beschlossenen Kriterien aufgebe, „dann öffnen wir Tür und Tor für viele Anlagen.“

Auslöser der Kritik: Die Fläche, auf der die Solarmodule montiert werden sollen, ist als „guter Ackerboden“ bewertet. Auf ertragreichen Flächen soll keine Solaranlage entstehen, findet Weber. „Denn wo sollen unsere Nahrungsmittel herkommen.“

Grundstücksbesitzer entlang der Bahn bislang nicht überzeugt

Doch tatsächlich sei das Kriterium Bodengüte in der Potentialanalyse „kein k.o.-Kriterium“, erläuterte Planer Emmel, der die Analyse im Auftrag der Gemeinde erstellt hat. Denn andernfalls bliebe in Petershausen kaum noch ein Areal übrig, so die Sorge. Vielmehr gelte für diese Flächen die „Einzelfallbetrachtung.“ Tatsächlich brauche man nicht jeden Quadratmeter für Lebensmittel, so der Bürgermeister. Andererseits strebe die Gemeinde danach, auf zwei Prozent ihrer Fläche Solarstrom zu erzeugen.

Einfach alle geeigneten Flächen für dieses Ziel hernehmen, so einfach geht es nicht. „Die Eigentümer müssen auch wollen.“

So gelinge es aktuell nicht, die Eigentümer der Flächen entlang der Bahnlinie zu überzeugen. Auf den Geländestreifen neben den Gleisen wäre Photovoltaik privilegiert, das Kommunalunternehmen (KU) würde gerne aktiv werden, doch einige Grundbesitzer möchten sich nicht beteiligen. „Das zeigt, wie schwierig das ist.“

Besser als Ackerflächen sollte der P & R-Parkplatz mit Solarmodulen überdacht werden, regte Michael Schwappacher von der CSU an. Tatsächlich sei das Kommunalunternehmen auch da „dran“, so Kämmerer und KU-Geschäftsführer Daniel Stadelmann. Aber trotz Förderung sei es wegen der deutlich höheren Baukosten schwer, solch eine Solarüberdachung wirtschaftlich zu realisieren.

Nach diesem Exkurs in Grundsatzfragen beschloss der Gemeinderat der Entwurf für den Flächennutzungsplan Sollern mehrheitlich. Fünf Gegenstimmen kamen von der CSU-Fraktion.